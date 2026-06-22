Nie wiesz dlaczego niemowlę płacze? Poznaj sposoby na frustrację i naucz się odczytywać sygnały malucha

Jak podaje amerykańska agencja CDC, odłożenie płaczącego malucha do łóżeczka ułatwia zmęczonemu rodzicowi opanowanie nerwów

Zwykłe pocieranie oczek i głośne ziewanie u małego dziecka od razu zwiastują ogromną potrzebę snu

Jak informuje departament zdrowia z Hongkongu, głodne niemowlę odruchowo oblizuje usta na długo przed wybuchem płaczu

Delikatne kołysanie oraz ciche śpiewanie piosenek skutecznie obniżają poziom stresu u bardzo zdenerwowanego dziecka

Pierwsza pomoc dla kobiet w ciąży - Plac Zabaw odc. 22

Dlaczego ciągły płacz niemowlaka budzi taką frustrację u rodziców?

Kiedy twoje dziecko płacze bez przerwy, łatwo o poczucie bezsilności i złości. To zupełnie naturalna reakcja organizmu na głośny dźwięk i stres, który mu na co dzień towarzyszy. Pierwsze miesiące życia malucha bywają najtrudniejsze pod tym kątem, ale z czasem cała sytuacja zazwyczaj ulega znacznej poprawie.

Amerykańska agencja CDC podpowiada, że jeśli czujesz narastającą frustrację, warto odłożyć malucha w bezpieczne miejsce, na przykład do łóżeczka, i na chwilę wyjść do drugiego pokoju. Wystarczy zaglądać do niego co 5 do 10 minut, żeby dać sobie czas na uspokojenie i złapanie oddechu. Należy przy tym bezwzględnie pamiętać, że pod żadnym pozorem nie wolno potrząsać niemowlęciem, bo jest to bardzo niebezpieczne dla jego delikatnego ciała.

Dlaczego niemowlę płacze i marudzi? Lista najczęstszych przyczyn

Jak czytamy na stronie brytyjskiej służby zdrowia NHS, płacz to dla dziecka po prostu jedyny sposób na to, żeby poprosić cię o pomoc i codzienną opiekę. Zanim zaczniesz się denerwować, warto sprawdzić najczęstsze powody takiego zachowania:

głód i chęć jedzenia

brudna lub bardzo mokra pieluszka

ogólne zmęczenie i potrzeba snu

potrzeba przytulenia i bliskości rodzica

gazy lub ból brzuszka

zbyt wysoka lub za niska temperatura w pokoju

nuda albo przebodźcowanie po głośnym dniu

Kiedy sprawdzisz po kolei wszystkie te punkty, zazwyczaj udaje się szybko znaleźć powód łez. Jeśli jednak twoje dziecko płacze bez przerwy, nie daje się w żaden sposób uspokoić, a sam dźwięk płaczu brzmi inaczej niż zwykle, może to być sygnał, że maluch złapał jakąś infekcję i dobrym pomysłem będzie pokazanie go lekarzowi.

Jak odczytywać sygnały niemowlaka przed wybuchem płaczu?

Zanim twoje dziecko wpadnie w głośny płacz, wysyła wczesne sygnały, które pokazują jego potrzeby i narastające zmęczenie. Obserwowanie mowy ciała malucha pomaga wyprzedzić trudny moment i w porę zareagować na pierwsze objawy głodu lub chęci snu. Jak podaje departament zdrowia z Hongkongu, głodny maluch najczęściej po prostu się budzi, wierci, oblizuje usta i kręci główką z otwartą buzią, nerwowo szukając jedzenia.

Kiedy z kolei dziecko jest zmęczone, możesz zauważyć, że ssie swoje palce, wpatruje się w jeden punkt, marszczy brwi lub zaczyna głośno ziewać. Czasami dochodzą do tego gwałtowne ruchy rączkami, wyginanie pleców w łuk, pocieranie oczek i odwracanie głowy w drugą stronę. Jeśli szybko nie odpowiesz na te proste komunikaty, buzia malucha robi się mocno czerwona, a on sam zaczyna pojękiwać, co po chwili płynnie przechodzi w donośny krzyk.

Jak szybko i skutecznie uspokoić płaczące niemowlę? Praktyczne porady

Kiedy nerwy biorą górę i czujesz w sobie napięcie, dobrym pomysłem może być spokojne przemawianie do malucha bardzo ściszonym i łagodnym głosem. Kołysanie, przytulanie i ciche śpiewanie piosenek pomagają znacząco obniżyć poziom stresu u dziecka, dając mu poczucie bezpieczeństwa i bliskości. Warto również dbać o własny komfort i samopoczucie, ponieważ twój spokój niezwykle szybko udziela się małemu dziecku na rękach. Nauka rozpoznawania potrzeb własnego niemowlaka wymaga po prostu czasu, ale kiedy już poznasz jego codzienne nawyki, życie stanie się o wiele łatwiejsze dla was obojga.

10

Źródła:

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) — “Milestones by 2 Months | Learn the Signs. Act Early.”

NHS — “Soothing a crying baby”

Family Health Service (Hong Kong Department of Health) — “Understanding Baby Cues”