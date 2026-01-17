Nowy sezon w IKEA – czas na relaks i komfort

Początek roku otwiera przestrzeń na zmiany, które nie wymagają wielkich remontów ani kosztownych decyzji. Klimatyczne światło, miękkie tekstylia, drobne dodatki potrafią odświeżyć wnętrze, dodać harmonii, wprowadzić więcej codziennego komfortu. Takie detale budują atmosferę sprzyjającą wyciszeniu, odpoczynkowi, chwilom spędzanym we własnym tempie.

Światło, które rozświetli wnętrze

Światło od zawsze pełniło funkcję praktyczną, rozświetlając przestrzeń, jednak w ostatnich latach coraz częściej wykorzystujemy je także do kreowania klimatu i nastroju Przenośna lampa LED TVÅMASTAD, inspirowana delikatną formą kwiatów konwalii, wnosi do wnętrza miękki blask i subtelny akcent dekoracyjny. Dzięki zasilaniu bateryjnemu łatwo zmienia miejsce, tworząc przytulną atmosferę w różnych częściach domu. Model SKIVTOFS z ceramicznym kloszem łączy rzemieślniczy charakter z oszczędną formą. Zawieszony nad stołem, wyspą kuchenną lub w kąciku do czytania, wprowadza spokojny, ponadczasowy klimat, w którym funkcja użytkowa naturalnie łączy się z dekoracyjną.

„SKIVTOFS to mój pierwszy projekt dla IKEA, dlatego ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Pomysł narodził się z inspiracji ‘lampą szewską’, jak mówimy na nią w Szwecji, która ma roboczą formę z metalowym kloszem. Aby stworzyć jej współczesną, elegancką i subtelną wersję, sięgnęliśmy po ceramikę.” - mówi Matilda Lindstam Nilsson, projektantka IKEA. Klosz SANDKORN, dopełnia całość miękką, organiczną formą, w której światło przenika delikatnie przez ręcznie plecioną strukturę.

„Lampy vintage w kwiatowe wzory mają ponadczasowy wdzięk, który chciałam oddać w kloszu lampy wiszącej SANDKORN. Ręcznie plecione płatki zdają się delikatnie poruszać i mają w sobie harmonię, którą często odnajdujemy w naturalnych materiałach i kształtach inspirowanych przyrodą.” – mówi Akanksha Deo, projektantka IKEA.

Komfort w każdym detalu

Miękkie tekstylia potrafią ocieplić wnętrze i nadać mu wypoczynkowy charakter. Niebieskie wzory inspirowane motywami ptaków i delikatnych kwiatów wprowadzają do przestrzeni spokój oraz lekko nostalgiczny, domowy nastrój. Poszwa na kołdrę BITTERSÖTA stanowi wyrazisty akcent w sypialni, a linia KRUTBRÄNNARE pozwala budować spójną aranżację dzięki doskonałej koordynacji. W najnowszej kolekcji IKEA są poszewki z motywem ptaków i roślin, bardziej stonowana wersja w pasy oraz pled utrzymany w tej samej kolorystyce i stylu, co ułatwia łączenie wzorów w harmonijną całość.

Dla osób preferujących łagodniejszą paletę barw dobrym wyborem będzie pastelowa pościel DAGGSALVIA zestawiona z poszewkami FJUNKLOCKA. Subtelny kwiatowy wzór wnosi do wnętrza lekkość i świeżość, oferując alternatywę dla bardziej wyrazistych niebieskich motywów.

Twoje nowe ulubione dodatki

Wolisz kawę czy herbatę? Smak codziennych napojów zyskuje, gdy towarzyszą im przedmioty, które wprowadzają porządek i spokój do chwil przy stole. Kubek SILVERSIDA z kamionki, z nieregularnym niebieskim wzorem, dodaje aranżacji swobodnego, domowego charakteru i naturalnie wpisuje się w poranki oraz krótkie przerwy w ciągu dnia. Szklane talerzyki i miski HAVSGÅDDA w odcieniach różu, szarości i przezroczystości wnoszą lekkość dzięki delikatnej, żłobionej strukturze. Dopełnieniem są kamionkowe talerze oraz miski PELARKAKTUS w głębokiej zieleni, które porządkują całość i nadają jej wyważony, naturalny ton. Wspólnie tworzą zestaw dodatków sprzyjających uważnym chwilom oraz spokojniejszemu tempu codziennych rytuałów.

Kącik, który zaprasza do odpoczynku

W domowej przestrzeni warto mieć miejsce, które pozwala zwolnić tempo po intensywnym dniu. Wystarczy fotel z podnóżkiem oraz kilka dobrze dobranych detali, by stworzyć kącik sprzyjający odpoczynkowi. Nowe pokrowce na fotel i podnóżek STRANDMON w wariancie Ribersborg, w odcieniach ciemnej szarości oraz beżu, pozwalają odświeżyć mebel i nadać mu nowego, relaksującego charakteru. Fotel naturalnie staje się centrum strefy regeneracji, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Całość uzupełnia owalne lustro DAGGKAPRIFOL, które rozświetla wnętrze i dodaje mu zadziorności. Dekoracyjna krawędź oraz żółta ramka w formie delikatnej falbanki, wprowadzają subtelny akcent koloru, ożywiając przestrzeń bez zaburzania jej harmonii. Wszystkie nowości łączy wspólna myśl - dom jako miejsce, które wspiera codzienny rytm i pozwala zwolnić. Miękkie światło, tekstylia o przyjemnej fakturze i drobne dodatki tworzą spójną całość, w której funkcja spotyka się z nastrojem. To rozwiązania, które dyskretnie porządkują przestrzeń i sprzyjają chwilom odpoczynku, bez potrzeby wprowadzania dużych zmian.

