Nowy sezon w IKEA – czas na relaks i komfort

Światło, które rozświetli wnętrze

Światło od zawsze pełniło funkcję praktyczną, rozświetlając przestrzeń, jednak w ostatnich latach coraz częściej wykorzystujemy je także do kreowania klimatu i nastroju Przenośna lampa LED TVÅMASTAD, inspirowana delikatną formą kwiatów konwalii, wnosi do wnętrza miękki blask i subtelny akcent dekoracyjny. Dzięki zasilaniu bateryjnemu łatwo zmienia miejsce, tworząc przytulną atmosferę w różnych częściach domu. Model SKIVTOFS z ceramicznym kloszem łączy rzemieślniczy charakter z oszczędną formą. Zawieszony nad stołem, wyspą kuchenną lub w kąciku do czytania, wprowadza spokojny, ponadczasowy klimat, w którym funkcja użytkowa naturalnie łączy się z dekoracyjną.

„SKIVTOFS to mój pierwszy projekt dla IKEA, dlatego ma dla mnie wyjątkowe znaczenie. Pomysł narodził się z inspiracji ‘lampą szewską’, jak mówimy na nią w Szwecji, która ma roboczą formę z metalowym kloszem. Aby stworzyć jej współczesną, elegancką i subtelną wersję, sięgnęliśmy po ceramikę.” - mówi Matilda Lindstam Nilsson, projektantka IKEA. Klosz SANDKORN, dopełnia całość miękką, organiczną formą, w której światło przenika delikatnie przez ręcznie plecioną strukturę.

„Lampy vintage w kwiatowe wzory mają ponadczasowy wdzięk, który chciałam oddać w kloszu lampy wiszącej SANDKORN. Ręcznie plecione płatki zdają się delikatnie poruszać i mają w sobie harmonię, którą często odnajdujemy w naturalnych materiałach i kształtach inspirowanych przyrodą.” – mówi Akanksha Deo, projektantka IKEA.

Komfort w każdym detalu

Miękkie tekstylia potrafią ocieplić wnętrze i nadać mu wypoczynkowy charakter. Niebieskie wzory inspirowane motywami ptaków i delikatnych kwiatów wprowadzają do przestrzeni spokój oraz lekko nostalgiczny, domowy nastrój. Poszwa na kołdrę BITTERSÖTA stanowi wyrazisty akcent w sypialni, a linia KRUTBRÄNNARE pozwala budować spójną aranżację dzięki doskonałej koordynacji. W najnowszej kolekcji IKEA są poszewki z motywem ptaków i roślin, bardziej stonowana wersja w pasy oraz pled utrzymany w tej samej kolorystyce i stylu, co ułatwia łączenie wzorów w harmonijną całość.

Dla osób preferujących łagodniejszą paletę barw dobrym wyborem będzie pastelowa pościel DAGGSALVIA zestawiona z poszewkami FJUNKLOCKA. Subtelny kwiatowy wzór wnosi do wnętrza lekkość i świeżość, oferując alternatywę dla bardziej wyrazistych niebieskich motywów.

Twoje nowe ulubione dodatki

Wolisz kawę czy herbatę? Smak codziennych napojów zyskuje, gdy towarzyszą im przedmioty, które wprowadzają porządek i spokój do chwil przy stole. Kubek SILVERSIDA z kamionki, z nieregularnym niebieskim wzorem, dodaje aranżacji swobodnego, domowego charakteru i naturalnie wpisuje się w poranki oraz krótkie przerwy w ciągu dnia. Szklane talerzyki i miski HAVSGÅDDA w odcieniach różu, szarości i przezroczystości wnoszą lekkość dzięki delikatnej, żłobionej strukturze. Dopełnieniem są kamionkowe talerze oraz miski PELARKAKTUS w głębokiej zieleni, które porządkują całość i nadają jej wyważony, naturalny ton. Wspólnie tworzą zestaw dodatków sprzyjających uważnym chwilom oraz spokojniejszemu tempu codziennych rytuałów.

Kącik, który zaprasza do odpoczynku

W domowej przestrzeni warto mieć miejsce, które pozwala zwolnić tempo po intensywnym dniu. Wystarczy fotel z podnóżkiem oraz kilka dobrze dobranych detali, by stworzyć kącik sprzyjający odpoczynkowi. Nowe pokrowce na fotel i podnóżek STRANDMON w wariancie Ribersborg, w odcieniach ciemnej szarości oraz beżu, pozwalają odświeżyć mebel i nadać mu nowego, relaksującego charakteru. Fotel naturalnie staje się centrum strefy regeneracji, niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Całość uzupełnia owalne lustro DAGGKAPRIFOL, które rozświetla wnętrze i dodaje mu zadziorności. Dekoracyjna krawędź oraz żółta ramka w formie delikatnej falbanki, wprowadzają subtelny akcent koloru, ożywiając przestrzeń bez zaburzania jej harmonii. Wszystkie nowości łączy wspólna myśl - dom jako miejsce, które wspiera codzienny rytm i pozwala zwolnić. Miękkie światło, tekstylia o przyjemnej fakturze i drobne dodatki tworzą spójną całość, w której funkcja spotyka się z nastrojem. To rozwiązania, które dyskretnie porządkują przestrzeń i sprzyjają chwilom odpoczynku, bez potrzeby wprowadzania dużych zmian.

i Autor: IKEA/ Materiały prasowe