Stokrotka gotowa na wiosnę! Tak to robią Najlepsi z Najlepszych!

Siła zespołu

W Stokrotce dobrze wiedzą, że za każdym sprawnie działającym sklepem stoi zespół. To doświadczenie, znajomość klientów i dobra współpraca sprawiają, że nawet w najbardziej wymagających momentach wszystko działa tak, jak trzeba.

– Handel to przede wszystkim praca ludzi dla ludzi. Postawa naszych pracowników daje nam pewność, że klienci Stokrotki są w najlepszych rękach, szczególnie w tak ważnym dla nich okresie zakupowym – mówi Mirosław Wawryszczuk, dyrektor sprzedaży i marketingu Stokrotki.

Dobre praktyki działają od lat

Na osiągnięcia zespołów sklepów, centrali i logistyki składają się powtarzalne, codzienne działania. W połączeniu z relacjami w pracy oraz otwartością na zmiany w handlu stanowią silną motywację dla całej organizacji do szukania najlepszych rozwiązań. Pokazują, że skuteczność i efektywność opierają się na konkretnych elementach, które sprawdzają się nawet w najbardziej intensywnych momentach roku.

– To są praktyczne rozwiązania, wypracowywane przez pracowników sklepów, magazynów i centrali, które każdego dnia ulepszają obsługę tysięcy klientów. Tak buduje się nasza gotowość na jutro. Opiera się na wiedzy, umiejętnościach, doświadczeniu zespołów, a także ciągłym procesie rozwoju kompetencji. To właśnie kompetencje naszych pracowników są największym kapitałem firmy – podkreśla Renata Bronisz-Czyż, dyrektor personalna Stokrotki.

Firma docenia zaangażowanie i wkład pracowników w rozwój Stokrotki, dlatego jak co roku przygotowała dla wszystkich wielkanocne bonusy. Każdy pracownik otrzyma bon w postaci karty przedpłaconej na zakupy w sieci.

Ponad tysiąc osób w jednym miejscu

Innym przejawem docenienia jest uhonorowanie pracowników, którzy osiągają najlepsze efekty w wewnętrznym konkursie „Najlepsi z Najlepszych”. W tym roku zostali oni nagrodzeni podczas dorocznego spotkania Stokrotki pod hasłem „Rośniemy Razem. Gotowi na Jutro!”. W wydarzeniu wzięło udział ponad 1200 osób z całej Polski, ze sklepów, logistyki i centrali. Każdego dnia najlepsze zespoły pokazują, jak w praktyce budować sprawnie działający sklep poprzez współpracę, odpowiedzialność i wzajemne wsparcie.

Wiosna w dobrych rękach

Dzięki dobrej energii zespołów i wymianie doświadczeń między sklepami Stokrotka wchodzi w okres wielkanocny dobrze przygotowana. Klienci mogą liczyć na sprawne zakupy i dobrą atmosferę w sklepach. Bo w Stokrotce jedno jest pewne, kiedy zespoły grają do jednej bramki, wszystko kwitnie.