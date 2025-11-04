Od czego zależy cena kuchenki mikrofalowej?

2025-11-04 13:49 Materiał sponsorowany

Chociaż kuchenka mikrofalowa to jeden z najpopularniejszych przykładów małego AGD, a urządzenie można spotkać w wielu kuchniach na całym świecie, wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z pełni możliwości tego sprzętu. Dzieje się tak, ponieważ większość użytkowników kojarzy mikrofalówki przede wszystkim z tanimi urządzeniami, które pozwalają łatwo i szybko odgrzewać przygotowane wcześniej potrawy oraz napoje.

Autor: Viktor Forgacs/ Unsplash.com
Okazuje się jednak, że tacy producenci jak Siemens, Bosch i Electrolux mają w swojej ofercie nowoczesne mikrofalówki z segmentu premium, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zanim więc zdecydujesz się na zakup nowej kuchenki mikrofalowej, zapoznaj się z naszym poradnikiem. Nie dość, że ułatwi Ci wybór pomiędzy tanim modelem a urządzeniem premium oferowanym przez sklep internetowy sferis.pl, to dodatkowo zawiera informacje o trzech popularnych modelach mikrofalówek. Wśród nich są propozycje dla użytkowników szukających budżetowych rozwiązań oraz osób, które chcą korzystać z opcji oferowanych w najlepszych urządzeniach.

Tania mikrofalówka czy urządzenie premium?

W wielu firmach oraz domach można spotkać białą lub czarną mikrofalówkę wolnostojącą, która pozwala wybrać czas oraz moc podgrzewania. Cena tych urządzeń nie przekracza zazwyczaj 300 złotych, a chociaż są to proste sprzęty kuchenne, to dobrze spełniają swoją funkcję. Coraz więcej klientów decyduje się jednak na wymianę takiego sprzętu na zaawansowane kuchenki mikrofalowe, które wyposażone są w funkcje skutecznie zastępujące piekarnik. Chodzi o kuchenki mikrofalowe do zabudowy, które wyróżniają się eleganckim designem, funkcją grilla i przydatnymi programami.

Niezawodna mikrofalówka Esperanza Estofado EKO011K

Kuchenka mikrofalowa Esperanza Estofado EKO011K to klasyczna propozycja dla osób, które nie chcą przepłacać, a jednocześnie nie mają większych oczekiwań wobec nowego sprzętu. Urządzenie marki Esperanza oferuje moc 700 W i pojemność 20 litrów. Dzięki 5 poziomach mocy i funkcji rozmrażania można łatwo uzyskać optymalną temperaturę. Sterowanie mikrofalówką odbywa się z wykorzystaniem mechanicznych pokręteł. 

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Bosch BFL524MB0

Kolejna propozycja to zaawansowane urządzenie o większej mocy (800 W), które wykorzystuje technologię inwerterową odpowiedzialną za utrzymywanie stałego poziomu mocy. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliło zminimalizować przesuszanie potraw, co poprawia ich smak. Zastosowanie systemu AutoPilot 7 daje możliwość łatwego przygotowywania różnych dań, bez konieczności ciągłego sprawdzania w instrukcji, ile wynosi optymalny czas podgrzewania i jaką temperaturę należy ustawić. Jedyną rzeczą, jaką musi zrobić użytkownik tego modelu mikrofalówki Bosch, jest wybranie rodzaju potrawy. Na tej podstawie urządzenie dobiera optymalne ustawienia.

Nowoczesna kuchenka Siemens BE732R1B1

W zestawieniu polecanych kuchenek mikrofalowych nie mogło zabraknąć również propozycji klasy premium, czyli modelu Siemens BE732R1B1. Wysoka moc 900 W w połączeniu ze zintegrowanym grillem kwarcowym 1300 W rozszerzają możliwości urządzenia. Oprócz standardowego podgrzewania potraw mikrofalówkę można wykorzystać również do zapiekania i grillowania. Jest to o tyle łatwe, że technologia inwerterowa i program cookControl10 minimalizują ryzyko przesuszenia potraw lub zastosowania nieprawidłowych ustawień.

