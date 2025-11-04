Od czego zależy cena kuchenki mikrofalowej?

Tania mikrofalówka czy urządzenie premium? Niezawodna mikrofalówka Esperanza Estofado EKO011K Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Bosch BFL524MB0 Nowoczesna kuchenka Siemens BE732R1B1

Okazuje się jednak, że tacy producenci jak Siemens, Bosch i Electrolux mają w swojej ofercie nowoczesne mikrofalówki z segmentu premium, które spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Zanim więc zdecydujesz się na zakup nowej kuchenki mikrofalowej, zapoznaj się z naszym poradnikiem. Nie dość, że ułatwi Ci wybór pomiędzy tanim modelem a urządzeniem premium oferowanym przez sklep internetowy sferis.pl, to dodatkowo zawiera informacje o trzech popularnych modelach mikrofalówek. Wśród nich są propozycje dla użytkowników szukających budżetowych rozwiązań oraz osób, które chcą korzystać z opcji oferowanych w najlepszych urządzeniach.

Tania mikrofalówka czy urządzenie premium?

W wielu firmach oraz domach można spotkać białą lub czarną mikrofalówkę wolnostojącą, która pozwala wybrać czas oraz moc podgrzewania. Cena tych urządzeń nie przekracza zazwyczaj 300 złotych, a chociaż są to proste sprzęty kuchenne, to dobrze spełniają swoją funkcję. Coraz więcej klientów decyduje się jednak na wymianę takiego sprzętu na zaawansowane kuchenki mikrofalowe, które wyposażone są w funkcje skutecznie zastępujące piekarnik. Chodzi o kuchenki mikrofalowe do zabudowy, które wyróżniają się eleganckim designem, funkcją grilla i przydatnymi programami.

Niezawodna mikrofalówka Esperanza Estofado EKO011K

Kuchenka mikrofalowa Esperanza Estofado EKO011K to klasyczna propozycja dla osób, które nie chcą przepłacać, a jednocześnie nie mają większych oczekiwań wobec nowego sprzętu. Urządzenie marki Esperanza oferuje moc 700 W i pojemność 20 litrów. Dzięki 5 poziomach mocy i funkcji rozmrażania można łatwo uzyskać optymalną temperaturę. Sterowanie mikrofalówką odbywa się z wykorzystaniem mechanicznych pokręteł.

Kuchenka mikrofalowa do zabudowy Bosch BFL524MB0

Kolejna propozycja to zaawansowane urządzenie o większej mocy (800 W), które wykorzystuje technologię inwerterową odpowiedzialną za utrzymywanie stałego poziomu mocy. Wprowadzenie tego rozwiązania pozwoliło zminimalizować przesuszanie potraw, co poprawia ich smak. Zastosowanie systemu AutoPilot 7 daje możliwość łatwego przygotowywania różnych dań, bez konieczności ciągłego sprawdzania w instrukcji, ile wynosi optymalny czas podgrzewania i jaką temperaturę należy ustawić. Jedyną rzeczą, jaką musi zrobić użytkownik tego modelu mikrofalówki Bosch, jest wybranie rodzaju potrawy. Na tej podstawie urządzenie dobiera optymalne ustawienia.

Nowoczesna kuchenka Siemens BE732R1B1

W zestawieniu polecanych kuchenek mikrofalowych nie mogło zabraknąć również propozycji klasy premium, czyli modelu Siemens BE732R1B1. Wysoka moc 900 W w połączeniu ze zintegrowanym grillem kwarcowym 1300 W rozszerzają możliwości urządzenia. Oprócz standardowego podgrzewania potraw mikrofalówkę można wykorzystać również do zapiekania i grillowania. Jest to o tyle łatwe, że technologia inwerterowa i program cookControl10 minimalizują ryzyko przesuszenia potraw lub zastosowania nieprawidłowych ustawień.