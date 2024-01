Odkąd zmieniłam tę jedną rzecz w moim mieszkaniu jest cieplej. Wystarczyła drobna zmiana, a grzejnik działa lepiej, a rachunki spadły. Funkcja grzejnika

Wsypuję 2 łyżki do bębna zamiast płynu do płukania, a moje pranie pięknie pachnie. Wyjmuję świeże i czyste ubrania. Sposób na pachnące pranie

Dodaj 2 łyżki do wody i spryskaj grzyb na ścianie. W ten sposób pozbędziesz się ciemnego nalotu. Sposób an grzyba na ścianach

Co zrobić żeby obniżyć rachunki za ogrzewanie?

Bez kaloryfera trudno o ciepło w domu. Szczególnie kiedy temperatury spadają poniżej zera wiele osób rozkręca swoje grzejniki. Okazuje się jednak, że bardzo wiele osób popełnia podstawowy błąd, przez który traci ciepło w domu i sprawia, że rachunki rosną. Zabrudzony i zakurzony kaloryfer może nie dostarczać odpowiedniej ilości ciepła do domu. To niby oczywiste, jednak często nie zdajemy sobie sprawy, jak brudne grzejniki mogą wpływać na powietrze i ciepło w mieszkaniu. Firma energetyczna Enertek oszacowało, że brudne kaloryfery mogą zwiększać koszty ogrzewania nawet o 25 proc. W ciągu całego sezonu grzewczego wychodzą z tego całkiem duże pieniądze, a przez brudne grzejniki rachunki za ogrzewanie mogą wzrosnąć nawet o kilkaset złotych. Czyszczenie kaloryfera to prosta czynność, o której nie można zapominać.

Jak wyczyścić grzejnik panelowy? Ten trik zmienił moje życie

W przypadku czyszczenia grzejnika panelowego przyda się suszarka do włosów z funkcją chłodnego nawiewu. Przyłóż suszarkę do górnych otworów kaloryfera. Ciąg powietrza sprawi, że kurz zabrudzenia wypadną dołem. Ab uniknąć pylenia się kurzu możesz pod kaloryferem położyć mokrą ściereczkę. Korzystam z tego sposobu regularnie, jest skuteczny, szybki i prosty. Pamiętaj, by raz w roku porządni umyć kaloryfer. W przypadku grzejnika żeliwnego jest to proste. Kaloryfer panelowy musisz rozkręcić i wymyć brud zebrany wewnątrz.

