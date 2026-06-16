Philips Hue rozszerza ofertę inteligentnego oświetlenia domu o nowe przełączniki przewodowe, lampy Play oraz żarówki świeczki nowej generacji

Najnowsza oferta obejmuje przewodowe przełączniki, dzięki którym tradycyjne lampy zyskują inteligentne funkcje. Fani domowej rozrywki docenią nowe lampy stołowe i podłogowe Philips Hue Play, gwarantujące bardziej angażujące doświadczenia podczas oglądania, grania i słuchania muzyki. Listę nowości zamykają ulepszone żarówki świeczki o wyższej wydajności, wyposażone w technologię pełnego spektrum światła dziennego.

Zmień swój tradycyjny przełącznik w inteligentne urządzenie i włącz dotychczasowe oświetlenie do ekosystemu Hue

Nowe przełączniki (Philips Hue przewodowy moduł przełącznika ściennego oraz Philips Hue przewodowy przełącznik do lamp tradycyjnych z regulacją jasności), pozwalają użytkownikom kontrolować klasyczne lampy za pomocą aplikacji Philips Hue na równi z inteligentnymi produktami marki.¹ Integracja tradycyjnego i nowoczesnego oświetlenia w jednym ekosystemie umożliwia wygodne zarządzanie domowym światłem z jednego miejsca.

Poza sterowaniem z poziomu aplikacji, użytkownicy mogą również konfigurować zachowanie inteligentnego oświetlenia bezpośrednio za pomocą przełącznika ściennego, w tym przełączać sceny świetlne, co zmienia tradycyjny włącznik w inteligentny punkt kontroli nad domem.

Philips Hue wprowadza również nowy przewodowy moduł do przełączników ściennych dla świateł Philips Hue. W przeciwieństwie do wersji zasilanych bateryjnie, moduł przewodowy nie wymaga wymiany baterii, co gwarantuje, że oświetlenie Philips Hue pozostaje stale zasilane i połączone z siecią.

Moduł ten rozwiązuje kluczowy problem: tradycyjne przełączniki odcinają dopływ prądu do inteligentnych żarówek, co powoduje utratę połączenia i resetowanie ich do ustawień domyślnych po ponownym włączeniu. Przewodowy moduł ścienny zapewnia stałe zasilanie świateł Philips Hue, dzięki czemu użytkownicy mogą nimi sterować przez aplikację nawet po manualnym wyłączeniu światła na ścianie. Ostatnio wybrana scena lub aranżacja oświetlenia zostają zachowane.

Wszystkie te nowości ułatwiają włączanie kolejnych punktów świetlnych do ekosystemu Philips Hue – niezależnie od tego, czy korzystasz z inteligentnych żarówek, tradycyjnych lamp, czy łączysz oba te rozwiązania.

Odkryj nowy wymiar rozrywki z lampami Philips Hue Play

Philips Hue prezentuje trzy nowe produkty stworzone z myślą o domowej rozrywce: lampę stołową Philips Hue Play White and Color Gradient, kompaktową lampę podłogową Philips Hue Play White and Color Gradient oraz dużą lampę podłogową Philips Hue Play White and Color Gradient Extra.

Nowe lampy Play powstały po to, aby zwiększyć dostępność systemu Hue Entertainment. Rozszerzają one efekty świetlne poza ramy ekranu telewizora, zapewniając głębszą imersję podczas oglądania filmów, grania czy słuchania muzyki.

Lampy gwarantują dynamiczne efekty świetlne zsynchronizowane z filmami, grami i muzyką – bez względu na to, czy umieścisz je przy telewizorze, kanapie, czy w rogu pokoju. Kilka różnych rozmiarów i kształtów do wyboru daje pełną swobodę aranżacji, dzięki czemu dopasowanie inteligentnego światła do własnych potrzeb staje się jeszcze prostsze.

Lampy płynnie współpracują z ekosystemem Philips Hue i można je sparować z urządzeniem Philips Hue Play HDMI Sync Box lub aplikacjami Philips Hue Sync na telewizory i komputery PC, aby tworzyć efekty świetlne poruszające się w rytm treści na ekranie oraz muzyki.

Ulepsz codzienne oświetlenie dzięki żarówkom świeczkom nowej generacji

Odświeżone żarówki świeczki zostały wyposażone w technologię pełnego spektrum światła dziennego. Oferują one szeroki zakres temperatur barwowych, które precyzyjnie naśladują naturalne światło słoneczne w ciągu dnia. Użytkownicy mają do dyspozycji pełną gamę ustawień – od ciepłych tonów inspirowanych blaskiem świec, idealnych na relaksujące wieczory, po jasne, dzienne światło na chwile wymagające skupienia.

Dalsze usprawnienia obejmują płynniejsze ściemnianie, wyższą spójność kolorów oraz kompatybilność ze standardem Matter. Zaprojektowane z myślą o oprawach dekoracyjnych, żyrandolach i kinkietach, nowe żarówki świeczki łączą elegancki design z najnowszymi innowacjami inteligentnego oświetlenia Philips Hue.

„Naszą ambicją jest, aby inteligentne oświetlenie było intuicyjne, osobiste i inspirujące. Dzięki najnowszym rozwiązaniom rozszerzamy możliwości ekosystemu Philips Hue – od integracji tradycyjnych lamp i kontroli nad całym domem, po tworzenie bardziej immersyjnych wrażeń podczas rozrywki i wprowadzanie naturalnego światła dziennego do wnętrz. Wszystko to daje użytkownikom jeszcze więcej sposobów na dopasowanie otoczenia do tego, jak żyją, pracują i odpoczywają.” – powiedział John Smith, Business Leader Philips Hue w Signify.

Dostępność

Premiera nowych rozwiązań Philips Hue zaplanowana jest na czerwiec 2026 roku. W ofercie na stronie philips-hue.com oraz u wybranych partnerów pojawią się przełączniki, moduł ścienny, lampy stołowe i podłogowe, a także zaktualizowane żarówki świecowe.

Autor: Philips/ Materiały prasowe

Autor: Philips/ Materiały prasowe