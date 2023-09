Piękne kwiaty na jesień 2023. Nie ma jesieni bez wrzosów. Ukoją Twoje nerwy i pomogą w walce ze stresem. Co zrobić, by skorzystać z magicznych właściwości wrzosów?

Ksiądz wymienił, kto trafi do piekła. Na liście rodzice, którzy żyją "na kocią łapę". "Zmierzają autostradą do piekła"

Podlej tym tuje, a będą rosły jak szalone. To działa jak turbo nawóz do tui

Spis treści

Wrzosy na jesień. Czym kierować się przy ich wyborze?

Wrzosy najbardziej spektakularnie prezentują się sadzone w grupach. Tworzą wtedy efektowny kobierzec i trudno przejść obok nich obojętnie. Wrzosy najlepiej rośną w kwaśniej ziemi o pH od 3,5 do 5,5. Lubią zaciszne i osłonięte od wiatru stanowiska. Jeżeli chcesz, by wrzosy zachwycały przez długi czas, to zadbaj o ich nawożenie. W sklepach znajdziesz gotowe mieszanki do wrzosów. W przypadku wrzosów w doniczkach pamiętaj, by ich nie przelewać. To najczęstszy błąd w pielęgnacji wrzosów. Przelanie grozi zgniciem korzeni i obumarciem rośliny.

Czy wrzosów nie można mieć w domu?

Wrzosy od lat są obiektem legend i przesądów. Kojarzą się z jesienią, a jak wiadomo, jest to pora duchów i przemijania. Dawniej wierzono, że na wrzosowiskach dzieję się niewytłumaczalnie i niebezpieczne rzeczy. Wrzosy miały przynosić pecha i ściągać złe moce. Słowianie wierzyli, że wrzosowiska to miejsca spotkań czarownic, a według Skandynawów, białe wrzosy symbolizują biedę i śmierć. Wrzosy często też kojarzone ą jedynie z kwiatami cmentarnymi. Co ciekawe, nie wszędzie wrzosy cieszą się złą sławę. W Szkocji przynoszą szczęście.

Wrzosy na szczęście. Ukoją nerwy i zadbają o Twoje samopoczucie

Mało osób wie, że wrzosy można jeść. Szczególnie aromatyczna i przepyszna jest nalewka z wrzosów. Ich kwiat mają szereg prozdrowotnych właściwości. Łagodzą objawy zapalenia dróg moczowych, dobrze wpływają na perystaltykę jelit, a także łagodzą i koją nerwy. Nalewka z wrzosu polecana jest osobom narażonym na stres.

Jak przygotować nalewkę z wrzosu?

Na jedną szklankę kwiatów wrzosu przygotuj cztery szklanki alkoholu 40 proc. Całość zamknij i odstaw w ciepłe i ciemne miejsce na około 3 tygodnie. Codziennie mieszaj, a po 3 tygodniach przecedź. Nalewkę możesz przechowywać do roku czasu.

Sprawdź, jakie kwiaty przyniosą Ci szczęście.