Pierwsze łyżeczki i kubki dla niemowlęcia: na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Mała, płytka łyżeczka ułatwia niemowlęciu pobieranie niewielkich porcji jedzenia

Około 6. miesiąca życia można podawać dziecku wodę w otwartym kubku podczas posiłków

Kubek bez zaworu uczy popijania, a nie ssania jak z butelki

Akcesoria powinny być przeznaczone do kontaktu z żywnością i łatwe do dokładnego umycia

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Kiedy wprowadzić pierwszą łyżeczkę i kubek dla niemowlęcia?

Pierwsze łyżeczki i kubki dla niemowlęcia przydają się wtedy, gdy maluch zaczyna rozszerzać dietę. U wielu dzieci dzieje się to około 6. miesiąca życia, ale ważniejsza niż wiek jest gotowość dziecka. Dziecko powinno pewnie trzymać głowę, siedzieć z podparciem i interesować się jedzeniem.

Nie trzeba czekać, aż niemowlę będzie jadło pełne porcje. Na początku wystarczą małe ilości jedzenia na łyżeczce oraz kilka łyków wody przy posiłku. Mleko matki albo mleko modyfikowane nadal pozostaje podstawą żywienia w pierwszym roku życia.

Jaka łyżeczka dla niemowlęcia sprawdzi się na początku?

Łyżeczka dla niemowlęcia powinna mieć małą, płytką czaszę. Dzięki temu łatwiej nałożyć niewielką porcję puree, kaszki czy jogurtu, a dziecko nie dostaje zbyt dużo pokarmu naraz. Krawędzie powinny być gładkie, bez zadziorów, pęknięć i elementów, które mogą się odczepić.

Rodzicowi łatwiej będzie nakładać jedzenie łyżeczką z nieco dłuższym uchwytem, zwłaszcza ze słoiczka lub głębszej miseczki. Gdy dziecko zaczyna chwytać sztućce, można podać mu drugą, krótszą łyżeczkę do samodzielnych prób. Nie trzeba wybierać wyłącznie miękkiej silikonowej łyżeczki. Ważne, by nie była ciężka i nie miała ostrej krawędzi ani zbyt głębokiej czaszy.

Nie wkładaj łyżeczki głęboko do ust ani nie wycieraj nią jedzenia o górną wargę dziecka. Wystarczy przyłożyć ją do ust i dać dziecku chwilę na zebranie pokarmu wargami. Odwracanie głowy, zamykanie ust lub odpychanie ręką zwykle oznacza, że na ten moment dziecko nie chce kolejnej porcji.

Pierwszy kubek dla niemowlęcia. Otwarty, ze słomką czy z ustnikiem?

Pierwszy kubek służy przede wszystkim do nauki picia, a nie do wypijania dużej ilości płynu. Około 6. miesiąca można proponować mały, lekki kubek otwarty z niewielką ilością wody. Rozlanie wody jest na początku normalne, dlatego warto nalewać tylko kilka łyków.

Można też wybrać kubek bez zaworu, z którego płyn swobodnie wypływa, albo bidon ze słomką. Takie naczynia pomagają dziecku ćwiczyć picie z kubka, a nie ssanie jak z butelki. Kubki niekapki z twardym ustnikiem i zaworem mogą być wygodne poza domem, ale nie muszą być podstawowym kubkiem do codziennej nauki.

Przy wyborze kubka liczy się prostota. Naczynie powinno być lekkie, stabilne i łatwe do przytrzymania małymi rękami. Przezroczysty lub częściowo przezroczysty kubek pozwala od razu zobaczyć, ile wody zostało w środku.

Bezpieczny materiał i łatwe mycie kubka oraz łyżeczki

Łyżeczka i kubek powinny być przeznaczone do kontaktu z żywnością. Wybieraj akcesoria, przy których podano nazwę producenta, zalecany wiek dziecka oraz instrukcję mycia i użytkowania. W Unii Europejskiej materiały przeznaczone do kontaktu z jedzeniem muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa, ale nadal trzeba stosować produkt zgodnie z jego przeznaczeniem.

Informacja, że produkt nie zawiera BPA, nie powinna być jedynym kryterium wyboru. BPA jest już zakazane w unijnych butelkach dla niemowląt, a przepisy dotyczące materiałów mających kontakt z żywnością zostały dodatkowo zaostrzone. Ważniejsze jest to, czy kubek lub łyżeczka nie są uszkodzone, dają się dokładnie umyć oraz czy producent pozwala używać ich do ciepłych posiłków i myć w zmywarce.

Przed zakupem sprawdź przede wszystkim:

czy produkt ma gładkie powierzchnie i nie ma drobnych, luźnych części

czy kubek można całkowicie rozłożyć i dokładnie umyć, także pod pokrywką oraz wokół słomki

czy instrukcja jasno określa zasady mycia, wyparzania oraz używania w kuchence mikrofalowej

czy tworzywo, silikon lub inny materiał nie jest popękany, przebarwiony ani trwale lepki

Na początek wystarczą łyżeczka i kubek

Na start zwykle wystarczą jedna lub dwie małe łyżeczki oraz prosty kubek. Duży zestaw talerzy, pojemników i różnych ustników nie sprawi, że dziecko szybciej nauczy się jeść i pić. Lepiej sprawdzić, z czego dziecko faktycznie korzysta i dopiero potem dokupić kolejne akcesoria.

Po każdym użyciu umyj łyżeczkę i kubek zgodnie z instrukcją, szczególnie elementy słomki, zaworu i gwintu. Regularnie sprawdzaj, czy na kubku nie ma rys ani pęknięć, ponieważ utrudniają one dokładne mycie. Najlepiej wybrać akcesoria, z których dziecko może bezpiecznie korzystać, a rodzic łatwo umyje je i sprawdzi po każdym posiłku.

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