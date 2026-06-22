Pierwsze wyjścia nastolatka to ogromny stres. Sprawdź, jak ustalić zasady powrotów i mądrze budować zaufanie

Jak podaje portal Child Mind Institute radzenie sobie z własnym stresem to najlepsza droga do tego, aby nastolatek nie przejął rodzicielskich obaw

Według serwisu HealthyChildren elastyczność przy ustalaniu godziny powrotu do domu bardzo dobrze uczy młodych ludzi brania odpowiedzialności za własne czyny

Krótka wiadomość po dotarciu na miejsce i wspólne zaplanowanie bezpiecznej drogi do domu to proste umowy dające upragniony spokój w nocy

Spokojna rozmowa przed imprezą i ustalenie jasnych zasad to sprawdzony sposób na udane pierwsze wyjścia nastolatka

Nocne awantury po spóźnieniu rzadko przynoszą dobry skutek i poważną rozmowę o cofnięciu przywilejów najlepiej zostawić na kolejny poranek

Pierwsze wyjścia nastolatka. Dlaczego tak bardzo się martwimy?

Kiedy nasze dziecko zaczyna prosić o wieczorne wyjścia ze znajomymi, w głowie od razu pojawia się ogromny lęk o jego bezpieczeństwo. Zamiast cieszyć się z dorastania młodego człowieka, często wyobrażamy sobie najgorsze z możliwych scenariuszy. Taki strach jest zupełnie naturalny dla każdego rodzica, ale warto uważać, aby nie przelać go na nasze pierwsze wyjścia nastolatka w samodzielny świat.

Jak możemy przeczytać na portalu Child Mind Institute, radzenie sobie z własnym stresem to najlepszy sposób, aby dziecko nie przejęło naszych ogromnych obaw. Dobrym pomysłem może być głębokie oddychanie (wystarczy położyć jedną rękę na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej i spokojnie nabierać powietrza). Nie warto też za wszelką cenę ukrywać swoich nerwów, ale lepiej po prostu spokojnie porozmawiać o nich z dzieckiem i wyjaśnić swoje odczucia.

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Do której godziny nastolatek może być poza domem?

Ustalenie konkretnej godziny powrotu najlepiej zacząć od zapytania samego dziecka, jaki czas uważa za najbardziej rozsądny. Według informacji z serwisu HealthyChildren elastyczność w tej kwestii bardzo dobrze uczy młodych ludzi odpowiedzialności za własne czyny. W jednej sytuacji powrót o wpół do jedenastej będzie w sam raz, a przy innej specjalnej okazji można pozwolić na zabawę do samej północy. Kiedy zastanawiamy się, do której godziny nastolatek może być poza domem, najlepiej sprawdzi się podejście dopasowane do wieku dziecka, w którym głównym celem jest jego całkowite bezpieczeństwo.

Zasady bezpiecznego powrotu. Jak kontrolować dziecko bez kłótni?

Zanim nastolatek wyjdzie na wieczorne spotkanie ze swoimi znajomymi, warto ustalić kilka prostych i bardzo jasnych reguł:

wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej po dotarciu na miejsce

wspólne zaplanowanie bezpiecznej i pewnej drogi do domu

telefon do rodzica w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia

zasada osobistego przywitania się po powrocie (nawet jeśli oznacza to obudzenie śpiącej mamy lub taty)

Takie proste umowy sprawiają, że czujemy się znacznie spokojniej, a młody człowiek wie, czego dokładnie od niego oczekujemy na co dzień. Dzięki temu w łatwy sposób unikamy nerwowych telefonów co piętnaście minut, co świetnie buduje wzajemne zaufanie.

Spóźnienie z imprezy. Co zrobić, gdy dziecko łamie ustalenia?

Czasami zdarza się tak, że nastolatek wraca do domu długo po umówionym czasie, co od razu wywołuje w nas ogromne nerwy i złość. W takich trudnych chwilach ciężko utrzymać emocje na wodzy, ale krzyki o drugiej w nocy rzadko przynoszą jakikolwiek dobry skutek na przyszłość. Lepiej po prostu krótko powiedzieć, że bardzo się martwiliśmy i ulżyło nam na widok dziecka w domu, a poważną rozmowę wychowawczą zostawić na następny poranek.

Kolejnego dnia warto na spokojnie uświadomić nastolatkowi, że każda dodatkowa wolność ściśle wiąże się z codzienną odpowiedzialnością. Kiedy wcześniejsze ustalenia nie są przestrzegane, dobrym krokiem jest cofnięcie przywilejów do momentu, w którym dziecko radziło sobie naprawdę dobrze. Można na przykład powiedzieć, że skoro powroty o północy sprawiają aktualnie duży problem, to przez kilka najbliższych tygodni wracamy do wcześniejszej godziny dwudziestej trzeciej.

Źródła:

Child Mind Institute — “How to Avoid Passing Anxiety on to Your Kids”

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics)

Teen Curfews: Safety, Sleep and How to Set Rules That Work – HealthyChildren.org / American Academy of Pediatrics

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Teen Curfews: Safety, Sleep and How to Set Rules That Work”

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Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu Pytanie 1 z 15 Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o: Skakanie na skakance Grę w gumę Grę w klasy Następne pytanie