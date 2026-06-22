Pierwsze wyjścia nastolatka to ogromny stres. Sprawdź, jak ustalić zasady powrotów i mądrze budować zaufanie

- Jak podaje portal Child Mind Institute radzenie sobie z własnym stresem to najlepsza droga do tego, aby nastolatek nie przejął rodzicielskich obaw
- Według serwisu HealthyChildren elastyczność przy ustalaniu godziny powrotu do domu bardzo dobrze uczy młodych ludzi brania odpowiedzialności za własne czyny
- Krótka wiadomość po dotarciu na miejsce i wspólne zaplanowanie bezpiecznej drogi do domu to proste umowy dające upragniony spokój w nocy
- Spokojna rozmowa przed imprezą i ustalenie jasnych zasad to sprawdzony sposób na udane pierwsze wyjścia nastolatka
- Nocne awantury po spóźnieniu rzadko przynoszą dobry skutek i poważną rozmowę o cofnięciu przywilejów najlepiej zostawić na kolejny poranek
Pierwsze wyjścia nastolatka. Dlaczego tak bardzo się martwimy?
Kiedy nasze dziecko zaczyna prosić o wieczorne wyjścia ze znajomymi, w głowie od razu pojawia się ogromny lęk o jego bezpieczeństwo. Zamiast cieszyć się z dorastania młodego człowieka, często wyobrażamy sobie najgorsze z możliwych scenariuszy. Taki strach jest zupełnie naturalny dla każdego rodzica, ale warto uważać, aby nie przelać go na nasze pierwsze wyjścia nastolatka w samodzielny świat.
Jak możemy przeczytać na portalu Child Mind Institute, radzenie sobie z własnym stresem to najlepszy sposób, aby dziecko nie przejęło naszych ogromnych obaw. Dobrym pomysłem może być głębokie oddychanie (wystarczy położyć jedną rękę na brzuchu, a drugą na klatce piersiowej i spokojnie nabierać powietrza). Nie warto też za wszelką cenę ukrywać swoich nerwów, ale lepiej po prostu spokojnie porozmawiać o nich z dzieckiem i wyjaśnić swoje odczucia.
Do której godziny nastolatek może być poza domem?
Ustalenie konkretnej godziny powrotu najlepiej zacząć od zapytania samego dziecka, jaki czas uważa za najbardziej rozsądny. Według informacji z serwisu HealthyChildren elastyczność w tej kwestii bardzo dobrze uczy młodych ludzi odpowiedzialności za własne czyny. W jednej sytuacji powrót o wpół do jedenastej będzie w sam raz, a przy innej specjalnej okazji można pozwolić na zabawę do samej północy. Kiedy zastanawiamy się, do której godziny nastolatek może być poza domem, najlepiej sprawdzi się podejście dopasowane do wieku dziecka, w którym głównym celem jest jego całkowite bezpieczeństwo.
Zasady bezpiecznego powrotu. Jak kontrolować dziecko bez kłótni?
Zanim nastolatek wyjdzie na wieczorne spotkanie ze swoimi znajomymi, warto ustalić kilka prostych i bardzo jasnych reguł:
- wysłanie krótkiej wiadomości tekstowej po dotarciu na miejsce
- wspólne zaplanowanie bezpiecznej i pewnej drogi do domu
- telefon do rodzica w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia
- zasada osobistego przywitania się po powrocie (nawet jeśli oznacza to obudzenie śpiącej mamy lub taty)
Takie proste umowy sprawiają, że czujemy się znacznie spokojniej, a młody człowiek wie, czego dokładnie od niego oczekujemy na co dzień. Dzięki temu w łatwy sposób unikamy nerwowych telefonów co piętnaście minut, co świetnie buduje wzajemne zaufanie.
Spóźnienie z imprezy. Co zrobić, gdy dziecko łamie ustalenia?
Czasami zdarza się tak, że nastolatek wraca do domu długo po umówionym czasie, co od razu wywołuje w nas ogromne nerwy i złość. W takich trudnych chwilach ciężko utrzymać emocje na wodzy, ale krzyki o drugiej w nocy rzadko przynoszą jakikolwiek dobry skutek na przyszłość. Lepiej po prostu krótko powiedzieć, że bardzo się martwiliśmy i ulżyło nam na widok dziecka w domu, a poważną rozmowę wychowawczą zostawić na następny poranek.
Kolejnego dnia warto na spokojnie uświadomić nastolatkowi, że każda dodatkowa wolność ściśle wiąże się z codzienną odpowiedzialnością. Kiedy wcześniejsze ustalenia nie są przestrzegane, dobrym krokiem jest cofnięcie przywilejów do momentu, w którym dziecko radziło sobie naprawdę dobrze. Można na przykład powiedzieć, że skoro powroty o północy sprawiają aktualnie duży problem, to przez kilka najbliższych tygodni wracamy do wcześniejszej godziny dwudziestej trzeciej.
Źródła:
Child Mind Institute — “How to Avoid Passing Anxiety on to Your Kids”
HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics)
Teen Curfews: Safety, Sleep and How to Set Rules That Work – HealthyChildren.org / American Academy of Pediatrics
HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics) — “Teen Curfews: Safety, Sleep and How to Set Rules That Work”