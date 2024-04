Planszówki wciąż zyskują na popularności. Gramy jeszcze częściej

Wyjmuję z lodówki i dodaję do wody. W maju mam idealny nawóz do truskawek. Owoce będą soczyste niczym z hiszpańskich upraw. Nawóz do truskawek

Większość respondentów (68%) gra w planszówki przynajmniej kilka razy w miesiącu – to wzrost o niemal 10 p.p. w porównaniu do fali badania z 2021 roku. Ta regularność sugeruje, że dla wielu osób granie stało się ulubionym sposobem spędzania wolnego czasu czy wręcz hobby. Nie zmienił się natomiast odsetek prawdziwych zapaleńców, którzy znajdują na nie czas nawet kilka razy w tygodniu. To wciąż ok. 15% graczy.Planszówki i karcianki przede wszystkim urozmaicają nam weekendy (92%), mimo że spora część respondentów sięga po nie również w dni powszednie (40%). Rozgrywki w gronie bliskich niezmiennie towarzyszą także świętom – to sposób na odpoczynek dla ponad połowy ankietowanych (60%). Wcale nie dziwi, że do gry zasiadamy głównie w dni wolne. Fani planszówek preferują dłuższe rozgrywki – co najmniej godzinne (33%) oraz takie trwające nawet do dwóch godzin (36%).

Spotkania z planszówkami

Jeszcze kilka lat temu gry analogowe były głównie rozrywką familijną. Teraz w niemal równym stopniu stały się aktywnością towarzyską. Wciąż aż 65% planszówkowiczów gra z członkami rodziny, ale prawie tyle samo (66%) rywalizuje ze znajomymi – to wzrost o prawie 40 p.p. na przestrzeni ostatnich lat. Częściej organizujemy także randki nad planszą. Jeszcze kilka lat temu tylko co 10. osoba deklarowała, że gra z partnerką i partnerem – teraz to prawie połowa graczy.

Zatem widać wyraźnie, że planszówki zyskały bardziej „dorosły” charakter. Wciąż korzystamy z nich do zabawy z dziećmi, ale równie chętnie zabieramy pudełka na spotkania z przyjaciółmi. I choć wciąż najczęściej kupujemy planszówki na własny użytek (87%), to radością z gry chętnie dzielimy się z innymi. Prawie 70% respondentów obdarowuje nimi członków rodziny i znajomych. A głód nowych wyzwań jest spory. Co drugi gracz kupuje nową planszówkę co najmniej raz na pół roku, a co dziesiąty – nawet raz na miesiąc.

Najpopularniejsze planszówki

Oferta gier bez prądu jest bardzo szeroka – przykładowo na Empik.com dostępnych jest aż 14 tys. tytułów, a w największych salonach stacjonarnych od ręki mamy ich do wyboru ok. 800. Największą popularnością wśród badanych nieustannie cieszą się gry strategiczne i ekonomiczne (po 56%), towarzyskie (53%) oraz logiczne (50%). Od lat na topie pozostają klasyki, takie jak „Wsiąść do pociągu: Europa”, „Monopoly Classic”, „Rummikub”, „Jenga”, a w ostatnich miesiącach hitem jest karcianka „Wirus” w różnych odsłonach. Co ciekawe, ta ostatnia polega na „uleczeniu” zainfekowanego organizmu poprzez zebranie odpowiednich kart. Popularność takiej tematyki nie dziwi w kontekście całkiem niedawnej pandemii. Rozgrywka jest bardzo dynamiczna i często krótka – dlatego karcianka sprawdza się, gdy nie mamy zbyt dużo czasu.

– Chętnie kupujemy dobrze znane tytuły. Dzięki temu łatwiej jest zebrać drużynę i rozpocząć zabawę natychmiast, bez konieczności tłumaczenia zasad. Nowe gry poznajemy często na spotkaniach towarzyskich i gdy nam się spodobają, dołączamy je do naszych kolekcji. Tu wciąż bardzo mocno działają bezpośrednie polecenia od naszych bliskich czy znajomych. Jako Empik również staramy się inspirować i podpowiadać, a kulminacją naszych działań jest Festiwal Gier Planszowych. Promujemy wtedy perełki i nowości, które można upolować okazyjnie w niższych cenach - mówi Katarzyna Braksator, Menadżerka Działu Zabawki w Empiku.

W co warto zagrać?

Wiosenna odsłona Festiwalu Gier Planszowych w Empiku potrwa do 23 kwietnia. To świetna okazja, aby zdobyć od dawna upatrzony tytuł lub wyposażyć się na wyjątkowo długą w tym roku majówkę. W salonach Empik od 17 do 23 kwietnia przy zakupie gry za min. 69 zł otrzymamy rabat 20%, a z Empik Premium zniżka wynosi aż 25%. Ponadto do 21 kwietnia można skorzystać ze specjalnej promocji przy kasach - bestsellerowa „Jenga” i „Hitster” są dostępne po 59,99 zł. Natomiast w aplikacji i na Empik.com obowiązują zniżki na wybrane tytuły. Promocja obejmuje na przykład: odświeżoną wersję nagradzanej gry w rysowanie „Pictionary Air 2”, sprawdzające refleks zręcznościówki „La Cucaracha” i „Vabang Junior” czy klimatyczną grę ekonomiczną „Everdell”. Fanów gier detektywistycznych ucieszy promocja na gry „Śledztwo w Muzeum” czy „Kroniki zbrodni”. Z nowości warto zwrócić uwagę na „Bonsai” - grę o medytacji i słuchaniu rad mistrzów czy „Labyrinth” w wersji dla miłośników Mangi. Jeszcze więcej wciągających gier czeka na odkrycie na Empik.com i w aplikacji Empik.

