Płynne złoto wraca do KFC! Spróbuj kultowego sosu Kentucky Gold

Poznaj złoto inne niż wszystkie. Ma intensywny smak, lśni na kawałkach chrupiącego kurczaka i sprawia, że dobrze znane klasyki nabierają nowego charakteru. Kentucky Gold to limitowany złocisty sos, który łączy w sobie wędzoną nutę BBQ, słodkie akcenty miodu i intensywność musztardy. To kompozycja, która skradnie Twoje podniebienie!
Kentucky Gold to prawdziwe złoto
Kiedy chrupiący kurczak KFC spotyka się z sosem Kentucky Gold dzieje się prawdziwa magia. Smak staje się pełniejszy i bardziej wyrazisty, a każdy kęs sprawia, że poznajesz ulubione produkty na nowo. Złoto zostało odkryte, pora na Twój ruch. Do menu właśnie zawitały kultowe pozycje oblane złocistym sosem:
- Kentucky Gold Zinger
- Kentucky Gold Qurrito
- Kentucky Gold Grander
- Kentucky Gold Wrapper
- Kentucky Gold Twister
Zasmakuj się w limitowanej ofercie od KFC i przekonaj na własnej skórze, dlaczego sos Kentucky Gold ma status legendarnego. Oferta jest dostępna we wszystkich restauracjach oraz w dostawie od 9 września.