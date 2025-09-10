Płynne złoto wraca do KFC! Spróbuj kultowego sosu Kentucky Gold

Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-09-10 17:08

Jesień dopiero za chwilę, a KFC już wprowadza kolejne barwy złota do swojego menu. Wrócił uwielbiany przez fanów sos Kentucky Gold, który w połączeniu z ikonicznym kurczakiem tworzy duet doskonały. Nie zwlekaj i spróbuj nowości opartej na bazie sosu BBQ, miodu i musztardy!

Poznaj złoto inne niż wszystkie. Ma intensywny smak, lśni na kawałkach chrupiącego kurczaka i sprawia, że dobrze znane klasyki nabierają nowego charakteru. Kentucky Gold to limitowany złocisty sos, który łączy w sobie wędzoną nutę BBQ, słodkie akcenty miodu i intensywność musztardy. To kompozycja, która skradnie Twoje podniebienie!

Kentucky Gold to prawdziwe złoto

Kiedy chrupiący kurczak KFC spotyka się z sosem Kentucky Gold dzieje się prawdziwa magia. Smak staje się pełniejszy i bardziej wyrazisty, a każdy kęs sprawia, że poznajesz ulubione produkty na nowo. Złoto zostało odkryte, pora na Twój ruch. Do menu właśnie zawitały kultowe pozycje oblane złocistym sosem:

  • Kentucky Gold Zinger
  • Kentucky Gold Qurrito
  • Kentucky Gold Grander
  • Kentucky Gold Wrapper
  • Kentucky Gold Twister

Zasmakuj się w limitowanej ofercie od KFC i przekonaj na własnej skórze, dlaczego sos Kentucky Gold ma status legendarnego. Oferta jest dostępna we wszystkich restauracjach oraz w dostawie od 9 września.

