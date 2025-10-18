Poczuj pełnię jesieni z Pumpkin Spice

Pumpkin Spice od KFC to ograniczony czasowo upgrade na szare jesienne dni. Sieć wprowadza dwie różne opcje - dla tych, którzy nie wyobrażają sobie spaceru bez gorącej kawy i tych, którzy biorą jesień na chłodno.

Pumpkin Spice Latte

Kiedy za oknem jesienna słota, jest na to tylko jeden ratunek - Pumpkin Spice Latte od KFC. Z kubka unosi się kremowo-korzenny aromat, a już pierwszy łyk rozgrzewa od środka i otula jak ulubiony koc. Pod gęstą pianką kryje się esencja jesieni oparta na aromatycznej, korzennej mieszance. Spróbuj doskonałego połączenia intensywności kawy i dyniowej słodyczy. Pumpkin Spice Latte to absolutnie uzależniająca jesienna propozycja, która przynosi komfort nawet w najzimniejsze dni.

Shake Pumpkin Spice

Dla tych, którzy kochają jesień na chłodno, wjeżdża Shake Pumpkin Spice. To aksamitny shake o wyraźnym, dyniowym smaku połączony z aromatycznym, słodko-korzennym sosem. Spróbuj propozycji, w której kremowa baza spotyka się z korzennymi akcentami. Shake Pumpkin Spice dostępny jest w trzech wielkościach. Wybierz jeden z wariantów i poznaj smak jesieni w orzeźwiającym wydaniu!

Oferta jest do dostępna we wszystkich restauracjach i obowiązuje do odwołania. Shake Pumpkin Spice jest dostępny również w dostawie.

Nie daj się jesiennej chandrze. Złap limitowany korzenny duet, który uratuje Twój humor nawet w najbardziej szare dni. Limitowana fuzja smaków czeka!