i Autor: Materiały prasowe Robert Makłowicz

Podróże kulinarne z Robertem Makłowiczem w warszawskim Hotelu Bristol

Wakacje dobiegają końca, ale Robert Makłowicz we współpracy z Hotelem Bristol postanawia zatrzymać słońce nad Warszawą na dłużej. Jak co miesiąc słynny kulinarny obieżyświat w ramach Podróży Kulinarnych w Hotelu Bristol przenosi gości w inne miejsce na kulinarnej mapie świata. We wrześniu wyruszamy do…Włoch! Co znajdziemy w karcie?