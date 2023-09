Sposoby na zatrzymanie lata

Ulubiona marynarka kobiet po 50-tce wraca do mody. Noś ją jak stylowe Francuski, a unikniesz modowej kompromitacji

Przypomnij sobie jak pięknie wyglądała twoja cera w gorące, letnie wieczory. Magicznie oświetlona zachodzącym słońce i przyjemnie rozgrzana. A teraz wyobraź sobie, że możesz cieszyć się nią nawet kiedy kalendarzowe lato dobiega końca. Potrzebujesz najlepszej pielęgnacji, odrobiny samoopalacza lub brązera oraz różu w kremie. Do tego coś megabłyszczącego na usta. Taka twarz zobowiązuje – ciało też powinno wyglądać jakbyś właśnie zeszła z plaży. Wbrew pozorom taki efekt jest całkiem prosty do uzyskania. Gotowa na powrót lata?

Jak to osiągnąć?

Pielęgnacja to podstawa. Cera musi być nawilżona, mieć jednolity, równomierny odcień i delikatny połysk. Szukaj produktów zawierających kwas hialuronowy, ale przede wszystkim witaminę C, aby maksymalnie rozświetlić skórę, a jednocześnie pobudzić jej naturalne procesy naprawcze i odbudowujące włókna kolagenowe. Możesz ich używać zarówno na dzień jak i na noc, aby podkręcić efekt. Następnym krokiem jest olejkowe serum, które zabezpieczy barierę hydrolipidową skóry, ale także pozostawi na niej delikatny blask i wypełni zmarszczki i linie. Następnie na całą twarz, szyję i dekolt użyj odrobiny bronzera a potem na policzki, czubek nosa połóż warstwę brzoskwiniowego lub morelowego różu – koniecznie w kremie, aby cera cały czas zachowywała ten subtelny połysk, kojarzący się z upalnymi dniami. Jeśli masz tłustą cerę i chcesz utrwalić makijaż, możesz wklepać sypki puder utrwalający pod oczy, wokół nosa i pod kościami policzkowymi, a następnie nawilżyć skórę sprayem lub hydrolatem do twarzy.

Jakich kosmetyków użyć?

WYPRÓBUJ:

Yoskine Medical C. High Concentrated Serum - Vitamin C 30% Anti-aging & Anti-spot

Redukuje zmarszczki, rozjaśnia przebarwienia oraz plamy posłoneczne i hormonalne. Sprawia, że cera już po jednej nocy jest widocznie odmłodzona, wygładzona i pełna blasku. Witamina C pobudza skórę do odnowy, a także działa antyoksydacyjnie, opóźniając pojawianie się nowych zmarszczek i hamując procesy starzenia się skóry. Szczególnie polecana aplikacja na noc.

Nuxe, Super Serum [10] - Uniwersalny Koncentrat Przeciwstarzeniowy

Do jego stworzenia wykorzystano najnowocześniejszą zieloną technologię: tysiące mikrokapsułek z frakcjonowanymi olejami roślinnymi zawieszonych zostało w serum na bazie naturalnego, roślinnego kwasu hialuronowego. Skóra natychmiast jest wygładzona, wypełniona, rozpromieniona. W serum zawarto także opatentowany kompleks roślinny z komórkami macierzystymi szarotki alpejskiej.

ZO® Skin Health Recovery Crème

Bogaty w składniki, wygładzający krem do twarzy i szyi, który nawilża umiarkowanie suchą i podrażnioną skórę. W unikatowy sposób zwiększa naturalne nawodnienie skóry, odtwarza prawidłowy stan naskórka oraz przywraca skórze elastyczność. W rezultacie zmniejsza się reaktywność skóry, poprawia się również jej odporność na szkodliwe czynniki środowiskowe i podatność na zabiegi naprawcze, a skóra staje się zdrowa, elastyczna, wyraźnie wzmocniona, odpowiednio nawodniona i miękka.

Ciało też chce do lata!

PERFECTA SPA Masło do ciała Algi Morskie & Minerały

Olejkowe masło do ciała o wyjątkowych właściwościach ujędrniających i regenerujących, sprawia, że całe ciało nabiera delikatnego zapachu świeżych kwiatów. Sprawia, że skóra jest głęboko nawilżona i miękka, a Ty możesz wrócić myślami do wspomnień znad morskich wybrzeży!

DAX SUN MAUI Krem samoopalający do każdego rodzaju karnacji 16,79 zł/75 ml

Piękna i wyrównana opalenizna bez smug – możesz ją mieć nawet gdy dni są krótsze, a słońce chowa się za chmurami. Krem zawiera 3 w 100% naturalne składniki brązujące, a dodatkowo nawilża skórę wielowymiarowo - wiążę wodę w głębszych warstwach i zatrzymuje ją na dłużej.

