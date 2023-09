Limitowana odsłona urządzeń do włosów, które pokochały kobiety z całego świata

Gama kolorystyczna, tworzona tak samo starannie jak urządzenia i akcesoria do stylizacji włosów Dyson, odważnie wyznacza nowe trendy. Inspirując się niektórymi z kultowych kolorów marki Dyson, projektanci opracowali nowe odcienie, wykończenia i zestawienia, aby rozwinąć i rozszerzyć naszą ofertę kolorystyczną. Odświeżyliśmy ikoniczny fuksjowy róż, od którego zaczęła się przygoda marki z urządzeniami do stylizacji włosów, tworząc nieco jaśniejszy, niemetaliczny odcień. Kolor niebieski powstał natomiast na bazie intensywnie niebieskiej barwy kamienia półszlachetnego lapis lazuli, aby zapewnić odpowiedni kontrast dla pięknego pudrowego różu.

Nową kolorystykę dodatkowo podkreśla ultramatowe wykończenie, uzyskane przez precyzyjne nałożenie satynowych powłok, dzięki którym urządzenia mają gładką, przyjemną w dotyku powierzchnię i dobrze leżą w dłoni.

Emma Sheldon, wiceprezeska ds. kolorystyki, materiałów i wykończeń, dodaje: „Urządzenia Dyson nigdy nie stroniły od kolorów. Przykładamy dużą wagę do naszych gam kolorystycznych i wciąż je rozwijamy, aby nadążyć za oczekiwaniami. Na przykładzie tej wersji urządzeń Dyson dobrze widać doskonałe efekty pracy naszych projektantów, którzy eksperymentują z różnymi kolorami i wykończeniami. Wykorzystano tutaj specjalną powłokę stylizowaną na ceramiczną, która przełamuje konwencje nowoczesnego luksusowego wzornictwa. Śmiały, nieco chłodny niebieski tworzy kontrast dla łagodnego różu – to doskonała nowa kolorystyka Dyson, która podkreśla innowacyjność i piękno naszych urządzeń do stylizacji włosów”.

Produkty Dyson w wersji Niebieski/Pudrowy Róż są dostępne w sklepach Dyson oraz na stronie internetowej Dyson.pl. Wszystkie urządzenia będą sprzedawane w eleganckim etui razem z wybranymi akcesoriami.

Suszarka do włosów Dyson Supersonic™

Zaprojektowana z myślą o wszystkich rodzajach włosów suszarka Dyson Supersonic™ jest wydajna i szybka. Wytwarza szybki i skoncentrowany strumień powietrza, ma optymalnie rozłożony ciężar, dzięki czemu wygodnie się ją trzyma, jest cichsza od innych modeli i inteligentnie kontroluje temperaturę, chroniąc włosy przed uszkodzeniami. W odróżnieniu od konwencjonalnych suszarek Dyson Supersonic™ mierzy temperaturę wydmuchiwanego powietrza 40 razy na sekundę i odpowiednio ją reguluje. Wyposażona w inteligentny system kontroli temperatury suszarka Dyson Supersonic™ zapobiega uszkodzeniom spowodowanym nadmiernym ciepłem, dzięki czemu włosy zachowują blask.

Suszarka do włosów Dyson Supersonic™ w wersji Niebieski/Pudrowy Róż jest dostępna w cenie 2099zł w oficjalnych sklepach Dyson oraz na stronie Dyson.pl.

i Autor: Materiały prasowe Dyson

Multistyler Dyson Airwrap™

Multistyler Dyson Airwrap™ został udoskonalony, aby uczynić stylizację włosów jeszcze szybszą i łatwiejszą. Posiada także funkcję inteligentnej kontroli temperatury Dyson, dzięki której można ułożyć pożądaną fryzurę przy wykorzystaniu niższych temperatur, co chroni włosy przed uszkodzeniami termicznymi. Multistyler Dyson Airwrap™ jest zasilany przez silnik cyfrowy Dyson, który pomaga wytworzyć zjawisko zwane efektem Coandy. Silnik generuje moc potrzebną do wytworzenia potężnego strumienia powietrza o dużej szybkości, który przepływa po powierzchni końcówek dołączanych do multistylera Dyson Airwrap™. Ze względu na różnicę ciśnień strumień powietrza przylega ściśle do powierzchni, tworząc tak zwany efekt Coandy. Zespół specjalistów ds. aerodynamiki z firmy Dyson znalazł sposób na wykorzystanie tego efektu do stylizacji włosów bez użycia nadmiernej temperatury. Dzięki temu za pomocą urządzenia można kręcić, falować, wygładzać i podsuszać włosy, tworząc naturalne, a zarazem eleganckie fryzury.

Multistyler Dyson Airwrap™ można uzupełnić o wybrane końcówki, dopasowane do rodzaju i długości włosów oraz ulubionych stylizacji. Multistyler Dyson Airwrap™ w wersji Niebieski/Pudrowy Róż jest dostępny w cenie 2899zł w oficjalnych sklepach Dyson oraz na stronie Dyson.pl.

i Autor: Materiały prasowe Dyson

Prostownico-lokówka Dyson Corrale™

Prostownico-lokówka Dyson Corrale™ nadaje się do wszystkich rodzajów włosów, a dzięki wykorzystaniu innowacyjnych elastycznych płytek równomiernie rozprowadzaciepło i napięcie po pasmie włosów, ograniczając potrzebę stosowania wysokich temperatur. Dzięki 4-ogniwowemu akumulatorowi litowo-jonowemu prostownico-lokówka Dyson Corrale™ jest urządzeniem bezprzewodowym, idealnym dla osób, które chcą dbać o włosy, ograniczając uszkodzenia spowodowane użyciem wysokiej temperatury, ale nie kosztem efektu. Brak konieczności stosowania przewodu umożliwia stylizację praktycznie wszędzie, a ułożenie fryzury przed imprezą w biurze lub ostatnie poprawki w drodze na uroczystość rodzinną nie stanowią żadnego problemu. Prostownico-lokówka Dyson Corrale™ może pracować w trzech ściśle określonych temperaturach, ponieważ posiada platynowy czujnik, który dokonuje pomiaru temperatury 100 razy na sekundę. Czujnik przekazuje informacje do mikroprocesora, a ten odpowiednio steruje systemem nagrzewania, aby utrzymać dokładnie pożądaną temperaturę.

Prostownico-lokówka Dyson Corrale™ w wersji Niebieski/Pudrowy Róż jest dostępna w cenie 1999zł w oficjalnych sklepach Dyson oraz na stronie Dyson.pl

i Autor: Materiały prasowe Dyson