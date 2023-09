Ulubiona marynarka kobiet po 50-tce wraca do mody. Noś ją jak stylowe Francuski, a unikniesz modowej kompromitacji

Modny żakiet na jesień i zimę. Wraca hit sprzed lat

Klasyczny, pudełkowi żakiet tweedowy wymyśliła i spopularyzowała Coco Chanel. Pierwsze modele tego rodzaju marynarki pojawiły się już w latach 50-tych. Inspirację stanowiła oczywiście męska marynarka, a tweed miał zapewnić kobietom większą swobodę ruchów. W ostatnich sezonach tweedowych żakiet nieco stracił na popularności i stał się raczej symbolem mody kobiet dojrzałych. Nie kojarzył się z nowoczesnością i trendami. Ale to już przeszłość. Styliści i projektanci ogłaszają wielki powrót tweedowej marynarki do mody. W tym sezonie będziemy ją nosić w bardziej casualowy sposób. Ten rodzaj stylizacji doda nowoczesności oraz będzie się wyróżniał. To połączenie klasyki, elegancki z wygodą oraz stylem ulicznym. Zestaw tweedowy żakiet z jeansami lub szerokimi, garniturowymi spodniami. Jeżeli chcesz podkreślić talię to wybieraj krótkie modele marynarki. Doskonale wymodelują one sylwetką i wyglądają bardzo elegancko.

