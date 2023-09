Indiańska metoda na długie i gęste włosy. Domowa wcierka po, której włosy będą gładkie niczym tafla wody. Wysyp baby hair gwarantowany

Domowa wcierka na porost włosów

Farah Dukai to kanadyjska influencerka, w której żyłach płynie indiańska krew. Kobieta chętnie pokazuje tradycyjną medycyną oraz sposoby na urodę, których nauczyła się od matki i babki. Indiańskie sposoby na piękno opierają się na mocy matki natury i ziołach. Szczególnie lubiana jest kozieradka, która w połączeniu z wodą przynosi rewelacyjnie efekty. Z kozieradki możesz przegotować domową wcierką do skóry głowy, która wypielęgnuje i zadba o włosy. Jak podaje Dukaj wystarczy, że zagotujesz nasiona kozieradki, a napar odstawisz na noc. Następnego dnia przecedź wywar, a odcedzone ziarna zblenduj na gęsta papkę. Możesz je wykorzystać jako maseczką do twarzy. Odcedzony napar przelej do butelki z atomizerem i spryskaj nim włosy. Rób to od nasady aż po same końce. Kurację stosuj raz w tygodnia. Już po dwóch tygodniach zauważanych pierwsze rezultaty. Włos będą grubsze i bardziej lśniące. Pojawią się również nowe włosy, czyli tak zwane baby hair.

Kozieradka - właściwości

Kozieradka bogata jest w minerały i witamy. Zawiera między innymi witaminę B1 oraz żelazo, fosfor, potań i wapń. Doskonale wspomaga codzienną pielęgnację, przyspiesza porost włosów oraz usztywnia je u nasad. Dodatkowo kozieradka łagodzi podrażnienia oraz likwiduje łupież.

