Pokaż, jak się relaksujesz i graj o nagrody

Najnowsza kampania Pepsi ma na celu zachęcenie odbiorców do znalezienia własnej definicji relaksu. Marka chce podkreślić, że odpoczynek może przybierać wiele różnych form. Dla Pepsi najważniejsze jest, aby być z konsumentami w każdej z tych chwil, oferując im nie tylko smak, który uwielbiają, ale także okazję do zdobycia wyjątkowych nagród.

- Kampania „Relax&Unwind” to nasz sposób na zaproszenie konsumentów do znalezienia chwili dla siebie i czerpania radości z odpoczynku. Dla każdego relaks może wyglądać inaczej – wieczór z filmem, emocjonująca gra czy po prostu nicnierobienie na kanapie. Wierzymy, że każdy zasługuje na odrobinę wytchnienia, w swoim ulubionym stylu. Chcemy inspirować do cieszenia się drobnymi przyjemnościami każdego dnia, najlepiej w towarzystwie Pepsi - mówi Michał Rybkiewicz, brand manager CSD flavours w PepsiCo Polska.

Najważniejszą aktywacją kampanii jest ogólnopolska loteria, która trwa od 13 stycznia do 9 marca 2025 roku. Mechanizm uczestnictwa jest prosty: wystarczy kupić minimum dwa produkty Pepsi na jednym paragonie, zachować go i zarejestrować na dedykowanej platformie JOY PepsiCo. Każdy zgłoszony paragon daje szansę na wygraną.

- Nagroda główna to gratka dla prawdziwych kinomanów - filmowy wyjazd dla dwojga, który pozwoli odwiedzić na przykład miejsca znane z kultowych filmów i seriali. Ponadto, co tydzień do wygrania jest pięć przenośnych projektorów, idealnych do stworzenia własnego kina w domowym zaciszu. Codziennie można także zdobyć jeden z 25 voucherów o wartości 50 złotych na Pyszne.pl, dzięki którym można zamówić ulubione dania i jeszcze bardziej uprzyjemnić chwile relaksu – dodaje Michał Rybkiewicz.