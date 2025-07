POP UP Rozkosznego w Epicurien – zacznij dzień od porcji rozkoszy

Polscy konsumenci pokochali rozkoszne posypki stworzone we współpracy KAMIS z Michałem Korkoszem. Teraz mogą ich skosztować, odwiedzając restaurację Epicurien w dniach 19-27 lipca, w godzinach od 9 do 13 (oraz do 14 w weekend), podczas POP UP’u Michała Korkosza. Internetowy twórca przez 9 dni będzie cieszył Gości swoimi autorskimi propozycjami śniadań, opartymi na nowych posypkach, które, jak sam podkreśla, są pełne chrupnięcia i świdrujących smaków.

W ramach tej wyjątkowej akcji Goście mogą skosztować trzech limitowanych propozycji śniadaniowych. Pierwszą z nich jest tost z pastą z bobu i palonego masła z kurkami obtoczonymi w Posypce Bajglowej i białej porzeczce. Ci, którzy chcą spróbować czegoś inspirowanego słoneczną Hiszpanią, mogą się skusić na tacosy z awokado, jajecznicą z fetą i palonymi boczniakami marynowanymi w Bombie Umami. A na koniec prawdziwa perełka, czyli jajka na domowej ricotcie z sosem z pomidorów malinowych, malin i Wędzonego Chrupnięcia.

Ten POP UP to nie tylko celebracja nowych produktów, ale także 9 dni pełnych smaku i rozkoszy, które mają zainspirować Gości do eksperymentowania w kuchni i odkrywania nowych połączeń smakowych. Każda osoba zamawiająca śniadanie otrzyma saszetkę z posypką, a 10 zł od każdego zamówienia zostanie przeznaczone na Fundację „Duch Leona” – mówi Aleksandra Kudyba, Brand Manager.

O wyborze Fundacji „Duch Leona” jako beneficjenta akcji POP-UP zdecydowali obserwujący Rozkosznego w jego mediach społecznościowych. Fundacja od 2013 roku zapewnia dom i opiekę psom ras dużych i olbrzymich, uznawanym za trudne lub agresywne, a także starszym i chorym. Prowadzi również działania edukacyjne, by zapobiegać porzuceniom i budować lepsze relacje ludzi z psami. Od 19 do 27 lipca Goście Epicurien będą mogli wesprzeć fundację, odwiedzając restaurację, delektując się autorskimi śniadaniami od Michała Korkosza i zabierając rozkoszne chrupnięcie do domu.

i Autor: materiały prasowe KAMIS