Postaw ten kwiat na parapecie w pokoju dziecka, a odpędzisz koszmary. Ta roślina powinna stać w każdej bawialni, przyciąga dobry humor i sprzyja zabawie

Najlepsze kwiaty doniczkowe do pokoju dziecka

Wyposażenie pokoju dziecka to dla rodziców spore wyzwanie. Powinna to być bezpieczna przestrzeń, która będzie dobrze wpływać na rozwój oraz energię pociechy. Rośliny doniczkowe w pokoju dziecka to bardzo dobry pomysł. Kwiaty poprawiają jakość powietrza i stanowią idealny element ozdobny każdego pomieszczenia. Nie wszystkie rośliny sprawdzą się jednak w pokoju dziecięcym. Unikaj tych o silnie drażniących zapachach, jak jaśmin oraz tych, które mogą wywoływać alergię, jak gerbery oraz hiacynty. W przypadku małej pociechy nienajlepszym pomysłem są również kłujące kaktusy. W pokoju dziecka dobrze sprawdzą się bezpieczne rośliny, które mogą poprawić energię w pomieszczeniu. Od tysięcy lat magiczna moc roślin i ziół wykorzystywana jest przez kolejne pokolenia. Jedna z takich roślin na szczęście rewelacyjnie sprawdzi się w pokoju dziecięcym.

Postaw tę roślinę na parapecie w pokoju dziecka, a przyciągniesz do niego szczęście oraz energię

Jednym z częściej polecanych kwiatów do pokoju dziecka jest grubosz, czyli popularne drzewko szczęścia. Jego nazwa nie wzięła się znikąd, jest on bowiem utożsamiany z symbolami szczęścia oraz pomyślności. Dobrze wpływa na harmonię domowników i pomaga się się skupić. Dobra energia grubosza wywodzi się z feng-shui i zapewniać szczęście. Grubosz dodaje dobrej energii i sprawia, że atmosfera domowników jest pełna balansu. Jest miejsce na odpoczynek i na zabawę. To idealna roślina do pokoju dziecka. Pomoże mu się skupić i zapewni dobre warunki energetyczne do zabawy. Dodatkowo grubosz jest łatwy w pielęgnacji. Wymaga jedynie podlewania i nie trzeba się nim specjalistycznie zajmować.

