Powieś to obok wanny lub prysznica. Problem wilgoci i pleśni w łazience zostanie rozwiązany na stale. Sposób na zaparowaną łazienkę

Wilgoć w łazience to częsty problem, szczególnie jesienią i zimą, sprzyjający rozwojowi pleśni i grzybów.

Głównymi przyczynami są brak wentylacji i używanie ciepłej wody w małym, często bezokiennym pomieszczeniu.

Dowiedz się, jak proste nawyki i domowe sposoby mogą pomóc w walce z nadmierną wilgocią w Twojej łazience!

Dlaczego w łazience pojawia się pleśń oraz grzyby? Sposób na zaparowane pomieszczenie

Pojawiająca się wilgoć to powszechny problem. Najczęściej występuje on jesienią i zimą, gdy przez Polskę przetacza się fala opadów. Wilgoć zazwyczaj zauważalna jest na zaparowanych oknach oraz w łazience. To właśnie łazienka najbardziej narażona jest na występowania nadmiaru wody. Czy wilgoć w mieszkaniu jest szkodliwa? W dużej ilości tak? Za suche powietrze nie jest dobre i nie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie (przede wszystkim na górne drogi oddechowe) oraz kwiaty, ale zbyt wilgotne powietrze także działa niekorzystnie. Może ono powodować problemy z oddychaniem, w szczególności u astmatyków, a także sprzyjać rozwijaniu się pleśni oraz grzybów.

Dlaczego wilgoć najczęściej pojawia się w łazience? To najczęściej małe pomieszczenie bez okien, w którym często używa się ciepłej wody. Brak odpowiedniej wentylacji i regularnego wietrzenia sprawia, że to właśnie w łazience pojawia się wilgoć. Aby zminimalizować nadmiar wilgoci pamiętaj, aby regularnie otwierać drzwi od łazienki. Najlepiej po kąpieli zostawić otwarte drzwi przez około godzinę. Eksperci wskazują także, aby w łazience nie suszyć prania oraz ręczników. Mokre tkaniny mogą potęgować wilgoć i dodatkowo zwilżać powietrze. W takich warunkach ich suszenie będzie trwało dwa razy dłużej. Pamiętaj również o regularnym czyszczenie kratek wentylacyjnych. Jeżeli są ona zatkane od kurzu to powietrze nie możesz swobodnie krążyć.

Wytnij, wsyp i powiesz obok wanny lub prysznica. Usunie problem wilgoci z łazienki raz na zawsze

Domowe pochłaniacze wilgoci mogą być przydatne, gdy mamy do czynienia z większym problemem. Nigdy nie zastąpią one regularnego wietrzenia, ale mogą być przydatne w sytuacjach, gdy łazienka jest często użytkowana. Zapobiegają one powstawaniu pleśni oraz grzybów, które osadzają się w fugach czy na gumowych uszczelkach. Jak zrobić domowy pochłaniacz wilgoci do łazienki? To bardzo proste. Wytnij kwadratowy kawałek materiału. Najlepiej w tym celu sprawdzą się naturalne tkaniny, takie jak len lub bawełna. Unikaj materiałów z poliestru ponieważ najgorzej wchłania od wodę. Na środek wyciętego materiału wsyp pół szklanki nieugotowanego ryżu i kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Całość zwiąż wstążką lub zwiń gumkę i tak wykonany woreczek rozwieś w łazience. Ryż będzie absorbował wilgoć z powietrza, a olejki eteryczne zadziałają niczym naturalne perfumy do pomieszczeń. Takie pochłaniacze wilgoci należy regularnie zmieniać. Najlepiej jest to robić raz na tydzień. Dzięki temu będą świeże i skuteczne.