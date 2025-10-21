Powieś to obok wanny lub prysznica. Problem wilgoci i pleśni w łazience zostanie rozwiązany na stale. Sposób na zaparowaną łazienkę

2025-10-21 9:15

Łazienka to miejsce w domu, które mocno narażone jest na wilgoć. Parująca ciepła woda po kąpieli możesz osadzać się na ścianach oraz płytkach przyczyniając się do powstawania pleśni oraz grzybów. Kluczem rozwiązującym problem zaparowanej łazienki jest oczywiście wentylacja jednak domowe sposoby pomogą Ci wzmocnić ten efekt i wchłoną nadmiar wody z powietrza. Powiesz to obok wanny lub prysznica, a wilgoć w pomieszczeniu zostanie zneutralizowana.

Sposób na wilgoć w łazience

Autor: Shutterstock Sposób na wilgoć w łazience
Dlaczego w łazience pojawia się pleśń oraz grzyby? Sposób na zaparowane pomieszczenie

Pojawiająca się wilgoć to powszechny problem. Najczęściej występuje on jesienią i zimą, gdy przez Polskę przetacza się fala opadów. Wilgoć zazwyczaj zauważalna jest na zaparowanych oknach oraz w łazience. To właśnie łazienka najbardziej narażona jest na występowania nadmiaru wody. Czy wilgoć w mieszkaniu jest szkodliwa? W dużej ilości tak? Za suche powietrze nie jest dobre i nie wpływa pozytywnie na nasze zdrowie (przede wszystkim na górne drogi oddechowe) oraz kwiaty, ale zbyt wilgotne powietrze także działa niekorzystnie. Może ono powodować problemy z oddychaniem, w szczególności u astmatyków, a także sprzyjać rozwijaniu się pleśni oraz grzybów.

Dlaczego wilgoć najczęściej pojawia się w łazience? To najczęściej małe pomieszczenie bez okien, w którym często używa się ciepłej wody. Brak odpowiedniej wentylacji i regularnego wietrzenia sprawia, że to właśnie w łazience pojawia się wilgoć. Aby zminimalizować nadmiar wilgoci pamiętaj, aby regularnie otwierać drzwi od łazienki. Najlepiej po kąpieli zostawić otwarte drzwi przez około godzinę. Eksperci wskazują także, aby w łazience nie suszyć prania oraz ręczników. Mokre tkaniny mogą potęgować wilgoć i dodatkowo zwilżać powietrze. W takich warunkach ich suszenie będzie trwało dwa razy dłużej. Pamiętaj również o regularnym czyszczenie kratek wentylacyjnych. Jeżeli są ona zatkane od kurzu to powietrze nie możesz swobodnie krążyć.

Wytnij, wsyp i powiesz obok wanny lub prysznica. Usunie problem wilgoci z łazienki raz na zawsze

Domowe pochłaniacze wilgoci mogą być przydatne, gdy mamy do czynienia z większym problemem. Nigdy nie zastąpią one regularnego wietrzenia, ale mogą być przydatne w sytuacjach, gdy łazienka jest często użytkowana. Zapobiegają one powstawaniu pleśni oraz grzybów, które osadzają się w fugach czy na gumowych uszczelkach. Jak zrobić domowy pochłaniacz wilgoci do łazienki? To bardzo proste. Wytnij kwadratowy kawałek materiału. Najlepiej w tym celu sprawdzą się naturalne tkaniny, takie jak len lub bawełna. Unikaj materiałów z poliestru ponieważ najgorzej wchłania od wodę. Na środek wyciętego materiału wsyp pół szklanki nieugotowanego ryżu i kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Całość zwiąż wstążką lub zwiń gumkę i tak wykonany woreczek rozwieś w łazience. Ryż będzie absorbował wilgoć z powietrza, a olejki eteryczne zadziałają niczym naturalne perfumy do pomieszczeń. Takie pochłaniacze wilgoci należy regularnie zmieniać. Najlepiej jest to robić raz na tydzień. Dzięki temu będą świeże i skuteczne.

