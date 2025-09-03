Pozbądź się tego, jeśli chcesz, by goździki kwitły jeden za drugim. Plantatorka kwiatów zdradziła, co robić by cieszyć się nimi aż do przymrozków

Goździki to kwiaty, które zdobią balkony, ogrody i wnętrza. W języku kwiatów oznaczają miłość i wrażliwość. Według wielu podań chętnie otaczają się nimi wyjątkowe osoby. W starożytnej Grecji nazywano je Dios anthos, czyli kwiat Zeusa. Kwiaty o wspaniałym zapachu będą nas cieszyć przez wiele lat, jeśli zastosujemy odpowiednie metody pielęgnacji.

Jak uprawiać goździki? Wieloletnie kwiaty w ogrodzie

Goździki najlepiej czują się na stanowiskach słonecznych, choć w upalne dni docenią lekkie zacienienie w godzinach popołudniowych. Ważne jest, aby gleba była przepuszczalna, żyzna i umiarkowanie wilgotna. Unikajmy gleb ciężkich i podmokłych, które sprzyjają gniciu korzeni. Przed posadzeniem warto wzbogacić glebę kompostem lub dobrze rozłożonym obornikiem. Goździki nie lubią nadmiaru wody, dlatego podlewamy je umiarkowanie, gdy wierzchnia warstwa gleby przeschnie. W okresie kwitnienia warto zasilać je nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym dla roślin kwitnących. Unikajmy nawozów azotowych, które sprzyjają wzrostowi liści kosztem kwitnienia.

Domowy nawóz do goździków

Jeśli chcemy, by kwiaty obficie kwitły, warto raz na dwa tygodnie, podlać je odżywką. Jeśli chcemy skorzystać z kupnych nawozów, odpowiednie będą preparaty humusowe. Jednak sprawdzi się także domowy preparat ze skórek bananów. Roślinom do kwitnienia, potrzebne są dwa ważne składniki odżywcze — fosfor i potas, które znajdują się w skórkach tych owoców. To właśnie fosfor sprawia, że rośliny obficie kwitną, a potas wzmacnia je i chroni przed chorobami. Żeby zrobić domów nawóz, wystarczy drobno pokroić skórki od bananów, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlewać kwiaty dwa razy w miesiącu. Odżywka sprawdzi się także w przypadku innych kwiatów doniczkowych i ogrodowych. Co ważne, skórki, które zostały po przyrządzeniu nawozu można, jeszcze bardziej rozdrobnić i zmieszać z wodą. Taka mikstura będzie świetną odżywką dla warzyw w ogrodzie.

Pielęgnacja goździków w trakcie kwitnienia. O tym nie zapomnij

Regularne usuwanie przekwitłych kwiatów pobudza roślinę do wytwarzania nowych pąków i przedłuża okres kwitnienia. W przypadku wysokich odmian goździków ogrodowych warto zastosować podpory, aby zapobiec łamaniu się pędów pod ciężarem kwiatów. Po sezonie i przekwitnięciu goździki brodate można ściąć nisko nad ziemią. Wiele z nich rozsiewa się samoistnie, dzięki czemu w kolejnym roku możemy cieszyć się nowymi kwiatami. Można również zebrać nasiona i wysiać je w następnym sezonie. Natomiast goździki ogrodowe, zależności od odmiany, mogą być uprawiane jako rośliny jednoroczne lub wieloletnie. Po przekwitnięciu należy je ściąć nisko nad ziemią. Jeśli uprawiamy odmianę wieloletnią, warto zabezpieczyć ją przed mrozem, okrywając np. gałązkami świerkowymi lub agrowłókniną. Wiosną, po ustąpieniu mrozów, należy usunąć okrycie i przyciąć pędy, aby pobudzić roślinę do wzrostu.

ZOBACZ TEŻ: Piękne kwiaty kuszą podczas wakacji? Lepiej nie przywoź sadzonek do Polski