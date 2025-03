Poznaj Woofchild: nową markę lifestyle'ową oferującą sweterki i akcesoria dla Twojego pupila

Polska marka z wielkim sercem

Woofchild – to historia o miłości, trosce i wspólnie spędzanych chwilach. Każdy wyjątkowy produkt jest projektowany z myślą o psach i ich właścicielach, oferując praktyczne i przydatnerozwiązania, połączone z wyjątkowym designem i materiałami najwyższej jakości. Marka czerpie inspiracje z codziennego życia, podkreślając, jak wyjątkowa może być relacja międzyczłowiekiem a jego pupilem.

„Chcieliśmy stworzyć coś, co będzie odzwierciedleniem naszej miłości do psów i tego, jak ważną rolę odgrywają w naszych rodzinach” – mówi założycielka marki Ewelina Moroz. „Woofchild tonasz sposób na dzielenie się radością i zapewnianie psom tego, co najlepsze, bo na to zasługują!”.

Wyjątkowe produkty, które pokochają czworonożni przyjaciele

Produkty Woofchild wyróżnia dbałość o detale, wykorzystanie najwyższej jakości materiałów oraz unikalne wzornictwo. W ofercie Woofchild znajdują się przede wszystkim wyjątkowesweterki dla psów, które są nie tylko ciepłe, ale także stylowe, idealne na chłodniejsze dni i dostępne w pełnej rozmiarówce, w zależności od wymiarów pupila. Do ich produkcji używane sąwyłącznie naturalne i przyjazne dla środowiska materiały, w tym certyfikowana bawełna organiczna oraz wełna. Wszystkie używane materiały posiadają prestiżowe certyfikaty, takie jak OEKO-TEX® STANDARD 100, GOTS czy SUPREME GREEN COTTON®. Do tego nietuzinkowe wzornictwo - każda z propozycji detali pojawiających się na ubrankach to małe użytkowe dzieła sztuki - od rysunków ożywczych truskawek czy soczystych jabłek, przez uśmiechnięte żabki czy misie, na błękitnych obłokach kończąc - to wszystko jeszcze bardziej podkreśla wyjątkowość i charakter ukochanego pupila.

Warto też wspomnieć o pasujących obrożach i smyczach, które wykonane z trwałych, a jednocześnie miękkich materiałów, zapewniają komfort podczas spacerów. Są bardzo wytrzymałe i odporne na brud i wodę, dzięki wykonaniu z opatentowanego w USA specjalnego materiału – Biothane®. Co warto podkreślić - produkty marki projektowane i produkowane są ręcznie w lokalnych polskich manufakturach. Świadczą też o tym barwy marki - czerwień i biel – użyte w hołdzie dla Polski i podkreślające, że każdy produkt Woofchild, od koncepcji po finalny efekt, jest odzwierciedleniem polskiej precyzji, serca i rzemiosła.

Misja: więcej uśmiechów, więcej radości

Woofchild to nie tylko moda i akcesoria – to styl życia, który celebruje wyjątkowe relacje między człowiekiem a zwierzęciem. Misją marki jest dostarczanie produktów, które są praktyczne,trwałe i piękne, sprawiając, że codzienne spacery i chwile spędzone z psem stają się jeszcze bardziej wyjątkowe. Woofchild to marka, która chce inspirować i przypominać, jak ważni są nasiczworonożni przyjaciele. Z każdym produktem dostarczanym do klientów, marka stawia sobie za cel budowanie wspólnoty ludzi, którzy kochają psy tak samo jak ona.

i Autor: materiały prasowe Woofchild

