Praktyczne gadżety, z którymi nie będzie chciał się rozstać

Mężczyźni zazwyczaj uwielbiają przedmioty, które rozwiązują ich codzienne problemy. Zamiast kupować kolejny, mało użyteczny bibelot na półkę, postaw na sprzęt, który realnie ułatwi mu życie. Idealny gadżet powinien łączyć w sobie wysoką funkcjonalność i solidne, męskie wykonanie.

Jeśli nie wiesz, od czego zacząć poszukiwania, oto kilka sprawdzonych pewniaków, które doceni każdy fan nowinek technicznych i sprytnych rozwiązań.

Lokalizator do kluczy lub portfela – np. Apple AirTag lub Samsung SmartTag. To genialny drobiazg dla kogoś, kto w pośpiechu regularnie szuka swoich rzeczy tuż przed wyjściem z domu.

– np. Apple AirTag lub Samsung SmartTag. To genialny drobiazg dla kogoś, kto w pośpiechu regularnie szuka swoich rzeczy tuż przed wyjściem z domu. Kompaktowy powerbank magnetyczny (MagSafe) – pozwala na wygodne ładowanie smartfona bez irytującej plątaniny kabli. Idealny w podróży, na rybach czy podczas długiego dnia poza biurem.

– pozwala na wygodne ładowanie smartfona bez irytującej plątaniny kabli. Idealny w podróży, na rybach czy podczas długiego dnia poza biurem. Wielofunkcyjny multitool premium – kultowy gadżet od marek takich jak Leatherman. To miniaturowa skrzynka z narzędziami, którą każdy mężczyzna chce mieć pod ręką – od otwierania paczek po drobne domowe naprawy.

Eleganckie upominki z klasą – dla nowoczesnego mężczyzny

Czasami najlepszym wyborem jest odrobina luksusu i ponadczasowego stylu. Dzień Chłopaka to doskonały pretekst, by uzupełnić garderobę męża o stylowe akcesoria, na które jemu samemu często po prostu szkoda wydać pieniądze.

Pamiętaj, że w przypadku eleganckich prezentów kluczowa jest jakość materiałów oraz minimalizm. Zbyt krzykliwe wzory lepiej omijać szerokim łukiem. Co sprawdzi się najlepiej?

Skórzany cardholder – nowoczesna i niezwykle wygodna alternatywa dla wypchanego, grubego portfela. Cienkie etui na karty bez problemu zmieści się w kieszeni marynarki czy spodni i zawsze wygląda elegancko.

– nowoczesna i niezwykle wygodna alternatywa dla wypchanego, grubego portfela. Cienkie etui na karty bez problemu zmieści się w kieszeni marynarki czy spodni i zawsze wygląda elegancko. Wymienny pasek do smartwatcha – jeśli Twój mąż nosi na co dzień inteligentny zegarek sportowy, podaruj mu bransoletę typu mesh lub pasek z wysokogatunkowej skóry. Dzięki temu w 3 minuty nada zegarkowi wyjściowy, formalny charakter.

– jeśli Twój mąż nosi na co dzień inteligentny zegarek sportowy, podaruj mu bransoletę typu mesh lub pasek z wysokogatunkowej skóry. Dzięki temu w 3 minuty nada zegarkowi wyjściowy, formalny charakter. Niszowe kosmetyki do brody lub twarzy – zapomnij o drogeryjnych zestawach pod prysznic. Wybierz szlachetny olejek do zarostu o głębokim zapachu drzewa sandałowego i agaru (oud) lub rzemieślniczy balsam, który zamieni poranną toaletę w rytuał spa.

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Zaskocz go emocjami – prezenty w formie niezapomnianych przeżyć

Wydaje Ci się, że Twój mąż twierdzi, że „niczego nie potrzebuje” i obiektywnie ma już wszystko? W takim przypadku kolejne przedmioty materialne mogą szybko wylądować na dnie szuflady. Zgodnie z najnowszymi trendami, to właśnie wspólne doświadczenia budzą najwięcej szczerej radości.

Zamiast polować na rzeczy, zaserwuj mu emocje perfekcyjnie dopasowane do jego zainteresowań i ukrytych marzeń.

Jazda sportowym autem po torze wyścigowym – potężna dawka adrenaliny i szansa na poprowadzenie Ferrari, Porsche czy Lamborghini pod okiem instruktora.

– potężna dawka adrenaliny i szansa na poprowadzenie Ferrari, Porsche czy Lamborghini pod okiem instruktora. Degustacja whisky lub wizyta w rzemieślniczej destylarni – to wspaniały pomysł na spędzenie czasu we dwoje. Profesjonalny kiper pomoże Wam odkryć zupełnie nowe horyzonty smakowe w eleganckiej atmosferze.

– to wspaniały pomysł na spędzenie czasu we dwoje. Profesjonalny kiper pomoże Wam odkryć zupełnie nowe horyzonty smakowe w eleganckiej atmosferze. Bilety na wydarzenie na żywo – koncert jego ukochanego zespołu, wyczekiwany mecz piłkarski lub wieczór pełen ciętego humoru na występie popularnego stand-upera.

Wybierając upominek na Dzień Chłopaka, nie musisz wydawać fortuny. Kieruj się przede wszystkim jego pasjami i stylem życia. Dobrze przemyślany drobiazg pokaże Twojemu mężowi to, co najważniejsze – że doskonale go znasz i słuchasz jego potrzeb.