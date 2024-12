Jeszcze kilka lat temu kupowanie na prezent używanych rzeczy było dla wielu osób powodem do wstydu. Jednak wraz z rosnącą inflacją, ale także troską o środowisko Polacy coraz chętniej sięgają po takie rozwiązania. Jak wynika z najnowszego raportu Vinted, 74 proc. kupujących przegląda internetowe platformy z artykułami używanymi w poszukiwaniu okazji na prezenty. Obdarowując kogoś prezentem z drugiej ręki, musimy zadbać o to, by był on w znakomitym stanie. Wtedy nie ma problemu z tym, czy to zgodne z zasadami savoir-vivre. Rzecz, którą chcemy podarować, musi być jak spod igły. Dlatego ubrania oddajemy do pralni. Książka powinna mieć wszystkie strony i bez znaków użytkowania. Chyba że zapiski lub pozaginane rogi są śladami użytkowania jej przez poprzedniego, sławnego właściciela lub wiąże się nimi ciekawa historia. W przypadku filiżanek, kubków i pozostałej zastawy nie ma mowy o żadnych wyszczerbieniach i pęknięciach. Wręczając prezent „z drugiej ręki" zawsze mówimy, że to rzecz vintage. Warto, by obdarowana osoba wiedziała, że nie jest pierwszym właścicielem przedmiotu. Ważne jednak, by prezent był dobrze przemyślany. Wtedy, nawet używany, ucieszy bardziej niż przypadkowa nowa rzecz.

Prezent za mniej niż 50 zł. Inspiracje na niedrogie świąteczne upominki

Wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym wymiana prezentów jest powszechną praktyką. Co mogłoby ich zainteresować? Eksperci Vinted podpowiadają — może pluszowe zabawki, gry planszowe, modne przedmioty, akcesoria, a nawet gadżety elektroniczne? Wszystkie te kategorie i wiele więcej można sprawdzić na platformie. Wiele przedmiotów z drugiej ręki jest w nienagannym stanie, niektóre niemal jak nowe, czekają na nowe życie. Słuchawki wielu marek premium można znaleźć za mniej niż 50 zł – rozważ oszczędności w porównaniu do cen detalicznych. Wśród przedmiotów używanych idealnych na prezent są także gry wideo. Wybierając którąś, a czasami nawet zestaw, można zamknąć się w budżecie do 50 zł. Nie brakuje także pluszowych zabawek i lalek po ukochane postacie filmowe, figurki z bajek, gry planszowe lub puzzle – w tym specjalne edycje z funkcjami 3D lub elementami świecącymi w ciemności – wszystko dostępne poniżej 50 zł! Jak zauważają specjaliści, niektóre zabawki pozostają popularne przez kilka pokoleń, na przykład bączek.

- Zaobserwowaliśmy, że członkowie Vinted w Polsce wyszukiwali bączka o 43 proc. częściej między 1 listopada a 5 grudnia w porównaniu z tym samym okresem w 2023 roku – czytamy w raporcie.

Panterka na prezent

Niedawne badania zlecone przez Vinted ujawniają, że wielu kupujących znajduje inspirację poprzez wymianę listów życzeń lub „listów do Świętego Mikołaja”. Podczas gdy 40 proc. uczestników kupuje wszystko, co jest na liście, jedna czwarta wybiera jeden przedmiot i dodaje swój osobisty akcent. Współczesne trendy i wpływy mediów społecznościowych również kształtują wybór prezentów.Najpopularniejsze kategorie prezentów „z drugiej ręki” obejmują odzież, artykuły rozrywkowe (w tym książki i gry planszowe), biżuterię i zegarki, elektronikę i zabawki. Kobiety mają tendencję do faworyzowania odzieży i toreb, mężczyźni skłaniają się ku elektronice i kosmetykom, podczas gdy młodsi Polacy (18-29) preferują artykuły rozrywkowe. Nie zapominamy także o zwierzętach. Na platformie można znaleźć zarówno przytulne legowiska, jak i zabawki, szczotki do pielęgnacji, zimowe ocieplacze i niezliczone inne niezbędne rzeczy dla zwierzaków.Wśród propozycji na prezent „z drugiej reki” eksperci Vinted wskazują biżuterię, torebki, torby podróżne, książki czy ubrania z dobrej jakości tkanin oraz kosmetyki. Jeśli chodzi o wyszukiwania dotyczące trendów w modzie, liczba wyszukiwań hasła „panterka” wśród użytkowników Vinted w Europie wzrosła o 112 proc. między 30 września a 30 listopada 2024 r. w porównaniu z tym samym okresem w 2023 r. Ponadto liczba wyszukiwań hasła „zamsz” wzrosła o 53 proc. a hasła „kokardy” o 39 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

