Problem z podwyższonym poziomem cholesterolu. Dlaczego połowa Polaków go ignoruje? Najnowsze wyniki badań polskiego społeczeństwa

Dodaję 10 kropli do każdego prania zamiast płynu do płukania. Wyjmuję z pralki pięknie pachnące ubrania. Sposób na pachnące pranie

Według wyników badania SW Research, mimo wysokiej świadomości zagrożenia i wiedzy na temat sposobów redukcji wysokiego poziomu cholesterolu, tylko 27% Polaków zmagających się z tym problemem, ma poczucie, że potrafi sobie z nim poradzić. Według badanych przyczyną takiego stanu rzeczy jest najczęściej brak czasu na przygotowanie zdrowych posiłków oraz aktywność fizyczną.

Świadomość a realne działania

Z tego samego badania wynika, że aż 74% Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że aktywność fizyczna oraz odpowiednio zbilansowana dieta mogą przyczynić się do obniżenia poziomu cholesterolu. Wśród osób z podwyższonym cholesterolem odsetek świadomych jest jeszcze wyższy i wynosi 80%. Na kwestie dotyczące aktywności sportowej zwracają uwagę ludzie młodzi. Ten aspekt podkreśla 91% respondentów w wieku 16-24 lata oraz 89% ankietowanych w wieku 25-34 lata.

– Wysoki poziom świadomości Polaków jest zadowalający i dobrze wróży na przyszłość. Niepokoi jednak fakt, że mimo rosnącej wiedzy na tematy związane z podwyższonym poziomem cholesterolu oraz chorobami układu sercowo-naczyniowego, osoby te nie podejmują istotnych działań w celu ich zwalczania. Z naszych danych wynika, że brakuje im czasu i motywacji, aby podjąć kroki mające na celu poprawę własnego zdrowia – mówi dietetyk, Katarzyna Toutounchi.

Wolą nie wiedzieć?

Wiele osób unika wizyty u lekarza, a powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Najczęściej wskazywanymi barierami w regularnym monitorowaniu poziomu cholesterolu przez respondentów badania, była obawa przed niekorzystnymi wynikami (36%), przekonanie, że kwestia ta ich nie obejmuje (30%) oraz przeświadczenie o braku konieczności kontrolowania poziomu cholesterolu (25%). Zawężając to pytanie do osób, które zmagają się z problemami układu sercowo-naczyniowego najczęstszą barierą przed monitorowaniem swojego stanu zdrowia był strach przed złymi wynikami (47%). Problem ten widoczny jest przede wszystkim u mężczyzn.

Kobiety podchodzą do profilaktyki znacznie bardziej proaktywnie niż mężczyźni i wolą zapobiegać rozwijaniu się niepożądanych dolegliwości. Różnice w podejściu do zdrowia są dostrzegalne również w świadomości dotyczącej odpowiedniej diety oraz stylu życia, mających wpływ nie tylko na ogólne samopoczucie, ale również na redukcję poziomu cholesterolu. Dbanie o te aspekty, to w znacznej większości domena kobiet. Niestety, nieodpowiednie spojrzenie na kwestie swojego zdrowia mają także młodzi ludzie, którzy uważają, że problemy związane ze zbyt wysokim poziomem cholesterolu we krwi – nie są ich zmartwieniem. Jako główne argumenty podają to, że nie odczuwają potrzeby, nie mają czasu i jest to dla nich zbyt duży wydatek.

Polacy mają również tendencję do unikania zaleceń lekarzy. Blisko połowa osób z podwyższonym poziomem cholesterolu nie przyjmuje leków (47%), a 56% nie kupuje zaleconych produktów wspomagających obniżenie frakcji LDL cholesterolu we krwi, w tym suplementów diety. W rzeczywistości produkty zawierające odpowiednią ilość steroli roślinnych mogą przyczynić się do obniżenia wysokiego poziomu cholesterolu nawet o 10% w zaledwie 3 tygodnie.

– Strach przed wynikami badań jest powszechny, ale nie możemy pozwalać, aby to nas powstrzymywało przed dbaniem o zdrowie. Profilaktyka powinna być na porządku dziennym, dlatego właśnie warto zwracać szczególną uwagę na badania związane z problemami sercowo-naczyniowymi. Wczesne wykrycie podwyższonego poziomu cholesterolu daje szansę na skuteczniejsze zapobieganie poważnym schorzeniom oraz mobilizuje do wprowadzania dobrych nawyków do codziennego życia. To ważne, bo podwyższony poziom cholesterolu może dotyczyć osób w każdym wieku. Prawidłowo zbilansowana i dobrana dieta, a także regularna aktywność fizyczna, to podstawy. Wsparciem może być też odpowiednia suplementacja, np. sterolami roślinnymi, które wykazują działanie obniżania poziomu cholesterolu 2– dodaje Katarzyna Toutounchi.

Na rynku dostępne są jogurty Danacol, które mogą być przydatnym wsparciem w walce z podwyższonym poziomem cholesterolu. Zawierają sterole roślinne w ilości 1,6 g w porcji 100 g, które obniżają poziom cholesterolu we krwi, nawet o 10% w 3 tygodnie 2, 3. Jogurty Danacol są bez dodatku cukrów (zawierają naturalnie występujące cukry) i występują w dwóch wariantach: o smaku klasycznym i truskawkowym. Z kolei w aptekach dostępny jest suplement diety Danacol Plus w wygodnych saszetkach z żelem o smaku owoców cytrusowych, który zawiera 2,5 g steroli roślinnych oraz 0,33 mg tiaminy (witaminy B1)2 w 1 saszetce (zalecanej dziennej porcji).

Eksperci przypominają, że o prawidłowy poziom cholesterolu należy dbać codziennie. Jest to proces, który jest wspomagany regularną aktywnością fizyczną oraz właściwą dietą bogatą w sterole roślinne, a produkty Danacol stanowią jego dodatkowe wsparcie.

Ważne informacje: Produkty nie są przeznaczone dla osób, które nie muszą kontrolować swojego poziomu cholesterolu we krwi. Należy unikać spożycia dodatku steroli roślinnych w ilościach większych niż 3 g/dobę. Pacjenci zażywający leki na obniżenie stężenia cholesterolu powinni spożywać produkt wyłącznie pod kontrolą lekarza. Produkty mogą nie być odpowiednie do stosowania u kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz u dzieci w wieku poniżej 5 lat. Produkty Danacol i Danacol Plus należy stosować jako część zróżnicowanej i zbilansowanej diety, która obejmuje regularne spożywanie owoców i warzyw, aby utrzymać poziom karotenoidów.