Profesjonalny, ale jednak domowy sposób na przypaloną patelnię. Ten trik zasługuje na oklaski. Ta jedna rzecz rozpuści tłuszcz i rozgromi spaleniznę

Przypalona patelnia nie tylko wygląda nieestetycznie, ale może być także potencjalnie niebezpieczna dla naszego zdrowia. Wysoka temperatura może powodować niewielkie wydzielanie się substancji rakotwórczych, a spożywanie przypalonego jedzenia skutkować zatruciem pokarmowym. Jest ono szczególnie niebezpieczne dla osób cierpiących na choroby trzustki. O przypaloną od spodu patelnię nie trudno, wraz z jej użytkowaniem pojawia się na dolnej powłoce spalenizna. Jej wyczyszczenie jest uciążliwe i w wielu przypadkach niemożliwe. jak sobie z tym poradzić?

Soda oczyszczona na przypaloną patelnię

W przypadku przypalonej patelni sprawdzi się niezastąpiona soda oczyszczona. Wymieszaj kilka łyżeczek z wodą, aż powstanie gęsta papka. Posmaruj nią spód patelni i zostaw na kilka godzin. Następnie delikatnie ją umyj i po tłuszczu nie będzie śladu. Pamiętaj, że tłuszcz najlepiej zmywa się w ciepłej, ale nie gorącej, wodzie.

Ocet na przypaloną patelnię

Genialnym sposobem, który rozpuści tłuszcz i spaleniznę jest także ten z wykorzystaniem octu. Potrzebujesz do tego roztworu z sody oczyszczonej, 4 łyżek octu oraz gorącej wody. Zalej nim spalone miejsce i odczekaj kilka minut. Następnie wszystko delikatnie umyj.

Genialny myk na spaloną od spodu patelnię. To nagranie z TikToka pokazuje, jak to zrobić

Użytkownik sprzataj_na_luzie podzielił się rewelacyjnym sposobem na przypalony dół patelni. Wystarczy, że spaloną część patelni obficie spryskasz żelem do przypaleń. Możesz go kupić praktycznie w każdym sklepie za około 10 zł. Sprawdzi się on nie tylko w przypadku czyszczenia patelni. Przypaloną patelnie spryskaną żele do przypaleń nakryj folią do spożywczą. Odstaw na dwie godziny, a następnie zdejmij folię i przemyj patelnię płynem do naczyń. Będzie jak nowa.

