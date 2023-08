Znajoma sprzątaczka zdradziła sekret na śnieżnobiałą muszlę klozetową. Łebski sposób, który sprawi, że toaleta zalśni czystością jak w hotelu. Bez chemii i detergentów

Co zrobić żeby kiszone ogórki nie były puste w środku? Bajecznie prosty sposób na pyszne przetwory. Ważne, by zrobić to jeszcze przed kiszeniem

Genialny patent na śnieżnobiałą toaletę. Muszla klozetowa zalśni jak nigdy wcześniej

Na muszli klozetowej codziennie gromadzą się niezliczone ilości brudu. Bakterie, osad z twarde wody oraz nieestetyczne zacieki - to tylko niektóre z nich. W czyszczeniu toalety niezawodne wydają się detergenty na bazie chloru. Jeżeli jednak szukasz domowych i bardziej delikatnych rozwiązań to powinnaś przetestować ten trik od sprzątaczki. Okazuje się, że podczas czyszczenia toalety sprawdzi Ci się kosmetyk, który sprawi, że muszla klozetowa będzie wyczyszczona i lśniąca. Jaki to produkt?

Łebski patent na lśniącą toaletę od znajomej sprzątaczki

Aby wyczyścić toaletę potrzebujesz jedynie... pianki do golenia. Wystarczy, że nałożysz ją na szczotkę do mycia toalet i porządnie wyszorujesz muszlę klozetową. Nie omijaj zakamarków, w których najczęściej gromadzi się najwięcej brudu oraz bakterii. Piankę do golenia w toalecie warto pozostawić na kilak minut aż zacznie działać. Ten męski kosmetyk rewelacyjnie poradzi sobie z zabrudzeniami oraz idealnie nabłyszczy ceramiczne powierzchnie. Dodatkowo pianka do golenia doskonale radzi sobie z zabrudzeniami z osadu oraz wody.

