Przed czyszczeniem szyby w piekarniku, zawsze wciskam ten przycisk i czekam. Przypalony brud i zacieki z tłuszczu spływają bez szorowania. Sposób na czyszczenie szyby piekarnika

Masz problem z uporczywym brudem na szybie piekarnika? Odkryj genialny trik, który ułatwi czyszczenie bez męczącego szorowania.

Kluczem jest nietypowe wykorzystanie tabletki do zmywarki w rozgrzanym piekarniku, co skutecznie rozpuszcza nawet najbardziej zaschnięte zacieki.

Sprawdź, jak krok po kroku zastosować tę metodę, a także co zrobić z resztkami brudu za pomocą prostej domowej pasty!

Przed czyszczeniem szyby w piekarniku, zawsze wciskam ten przycisk i czekam

Czyszczenie piekarnika powinniśmy wykonywać regularnie, w zależności od częstotliwości użytkowania urządzenia. Zaleca się, aby po każdym pieczeniu umyć piekarnik, w tym również znajdującą się w nim blachę oraz szybę na drzwiczkach z bieżącego brudu, na przykład resztek jedzenia, czy tłuszczu, który wyciekł podczas pieczenia. W ten sposób zapobiegniemy utrwaleniu się zabrudzeń. Jednak jeśli w porę nie zareagujemy i przypalony tłuszcz czy resztki jedzenia mocna przywrą do wnętrza urządzenia, wówczas czeka nas gruntowane czyszczenie piekarnika. A jak ułatwić sobie to zadanie, aby nie musieć poświęcać swojego czasu na wyczyszczenie piekarnika i jego szklanych drzwiczek? Ja zawsze przed myciem szyby, wciskam jeden przycisk i czekam. Dzięki temu zacieki z przypalonego tłuszczu odchodzą bez konieczności pracochłonnego szorowania. O co chodzi? Otóż warto przed walką z utrwalonym brudem, umieścić we wnętrzu urządzenia blachę wypełnioną wodą z tabletką do zmywarki i odpowiednio rozgrzać piekarnik.

Czyszczenie piekarnika domowym sposobem

Na blachę wlej około pięć szklanek wody, wrzuć 1 kapsułkę do zmywarki i nastaw piekarnik na 100 stopni na pół godziny. Po upływie tego czasu wystarczy przetrzeć wnętrze i szybę piekarnika ręcznikiem papierowym lub ściereczką z bawełny. Oczywiście zanim rozpoczniesz czyszczenie piekarnika tabletką do zmywarki, opróżnij jego wnętrze. Jeśli nadal na drzwiczkach widoczne są resztki brudu, to usuniesz je domową pastą czyszczącą z sody oczyszczonej.

Domowa pasta czyszcząca usunie przypalony brud ze szklanych drzwiczek piekarnika. Jak ją zrobić?

Najpierw oczywiście upewnij się, że piekarnik jest wyłączony i ostudzony. Następnie nałóż grubą warstwę przygotowanej pasty z sody oczyszczonej na całą powierzchnię szyby piekarnika, szczególnie na miejsca z uporczywymi zabrudzeniami. Pastę pozostaw na szybie piekarnika na co najmniej 2 godziny, aby zabrudzenia dobrze się rozpuściły. Po tym czasie wilgotną gąbką zacznij delikatnie ścierać pastę z szyby piekarnika. Jeśli niektóre zabrudzenia są trudne do usunięcia, możesz użyć plastikowej szpatułki lub skrobaka do szkła, aby delikatnie je zdrapać. Uważaj, aby nie porysować szyby. Na koniec oczywiście osusz szybę piekarnika czystą szmatką lub ręcznikiem papierowym.

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