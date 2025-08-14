Przygotowanie do systemu kaucyjnego w praktyce: co, jak i dlaczego warto oddawać butelki i puszki już teraz?

Nie zgniataj – butelkomat zrobi to za ciebie

Dla wielu osób może być to spore zaskoczenie – przecież od lat uczono nas, by zgniatać butelki PET, zanim wrzucimy je do kosza. Tymczasem dziś to… błąd.

Nie zgniatamy butelek, bo to maszyna je za nas zgniata

– tłumaczy Anita Matuszewska, kierowniczka działu Ekologistyki Lidl Polska.

To jest coś nowego. Teraz ważne jest, żeby butelka czy też puszka miała swój pierwotny kształt. I żeby etykieta od producenta była czytelna. Chodzi przede wszystkim o kod kreskowy, dzięki któremu maszyna rozpoznaje, czy dane opakowanie nadaje się do zwrotu.

- dodaje.

Co można oddać, a co nie?

System obejmuje większość opakowań po napojach, ale są wyjątki. – Butelkomaty nie przyjmują opakowań po mleku i produktach mlecznych, po oleju oraz po syropach – mówi ekspertka. – Chodzi tu przede wszystkim o zagrożenie mikrobiologiczne, ale też o to, że opakowanie może być klejące. W takiej sytuacji duża partia materiału mogłaby się zmarnować, a tego chcemy uniknąć.

Rabat zamiast kaucji – tylko do końca wakacji

Choć system kaucyjny oficjalnie ruszy 1 października, to już teraz można oddawać opakowania i… zyskać.

W tej chwili cały czas jesteśmy w fazie testów. Nie naliczamy klientom kaucji, nie muszą zapłacić za produkt więcej. Po prostu za sam fakt, że konsumenci przynoszą do nas opakowanie, dostają kupon rabatowy o wysokości 10 gr

– tłumaczy kierowniczka działu Ekologistyki Lidl Polska.

Na początku dawaliśmy 5 gr, ale podwoiliśmy ten rabat. Do 31 sierpnia na pewno ten podwójny rabat utrzymamy. Chcemy w ten sposób podziękować naszym klientom i dać im dodatkową motywację.

Kupon można zrealizować tylko w sklepie, w którym oddano opakowanie, a jego ważność wynosi 30 dni.

Gromadzić teraz czy poczekać do października?

Wiele osób zastanawia się, czy warto już teraz zbierać opakowania i oddać je dopiero jesienią, kiedy w życie wejdzie oficjalny system kaucyjny z kaucją 50 gr za sztukę.

Od 1.10 będą sprzedawane opakowania kaucyjne – one będą miały specjalny symbol systemu kaucyjnego i tylko te będą podlegały pod krajowy system

– podkreśla Anita Matuszewska. Innymi słowy: dzisiejsze opakowania, kupione bez kaucji, nie będą miały jej naliczonej „wstecz”, nawet jeśli zachowamy je do października.

Gdzie trzymać butelki, jeśli nie można ich zgniatać?

To częsty problem w domach: niezgniecione butelki zajmują sporo miejsca. Na szczęście jest kilka sprawdzonych rozwiązań:

Torba wielokrotnego użytku – ustawiona obok kosza na śmieci, gotowa do wyniesienia,

Pojemnik lub skrzynka na balkonie,

Bagażnik auta – idealny dla zmotoryzowanych, którzy chcą oddawać opakowania przy okazji zakupów.

Co dalej z butelkami i puszkami?

Gdy wrzucimy opakowanie do butelkomatu, ten je zgniata. Z tak sprasowanych opakowań tworzone są bele PET-u lub puszek, przypominające sześciany wielkości europalety. Takie formy łatwiej transportować i przetwarzać.

Trafia to potem do wyspecjalizowanej firmy zajmującej się surowcami wtórnymi

– tłumaczy ekspertka Lidl Polska.

Tam następuje sortowanie: PET dzielony jest na kolory, a puszki – ze względu na rodzaj metalu. Potem PET trafia do recyklera, a puszka – do huty. Powstają z nich kolejne opakowania.

Lidl liderem w ekologii

Za kulisami systemu kaucyjnego dzieje się także rewolucja w logistyce. Lidl już dziś zmniejszył swoją emisyjność CO₂ o niemal 55%, co potwierdza udział w międzynarodowym programie Lean and Green.

W tym roku zdobyliśmy czwartą gwiazdkę w programie Lean and Green

– mówi Anita Matuszewska.

To potwierdzenie naszych starań w zakresie redukcji emisji. Lidl jest pierwszą firmą w Polsce i 14. na świecie, która osiągnęła taki poziom

– podsumowuje.