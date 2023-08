Przygotuj się na pierwszy dzwonek

Miejsce do nauki – biurko w pokoju dziecka

Najważniejsze jest biurko. To przy nim młody uczeń będzie spędzał najwięcej czasu. Biurko to obowiązkowy i praktyczny mebel w pokoju dziecięcym. Szeroki wybór biurek pod względem kolorów, kształtów, rozmiarów pozwala nam w 100% na dopasowanie tego mebla do indywidualnych potrzeb naszej pociechy. W kategorii „Dziecko” na ERLI.pl znajdziemy podkategorię „Pokój dziecka”, w której możemy wybierać wśród licznych modeli, kolorów, rozmiarów biurek do pokoju naszego ucznia.

Miejsce do nauki – krzesło do biurka

Dbanie o prawidłową postawę rozpoczyna się już od najwcześniejszego dzieciństwa. Wybierając właściwy model, warto wziąć pod uwagę, czy jest on specjalnie przeznaczony dla młodszych użytkowników. Fotel dla siedmiolatka powinien wspierać wyprostowaną sylwetkę, ale być też atrakcyjny dla samego zainteresowanego – np.: w ulubionym kolorze.

W pokoju ucznia potrzebne będzie oświetlenie ogólne w postaci centralnie usytuowanej lampy na suficie, która stworzy przyjemny nastrój. Istotne jest również oświetlenie biurka, które pełni rolę nie tylko źródła światła. Przemyślany wybór lampy biurkowej zapewni prawidłowe warunki do nauki i kreatywnego spędzania czasu.

Wnętrze, które dopasuje się do potrzeb dziecka

Pokój dla ucznia to azyl i małe królestwo, dlatego powinniśmy zapewnić mu odpowiednie warunki. Nie samą nauką żyje człowiek, zwłaszcza ten mały. Miejsce do nauki powinno być stałe, komfortowe, ale oprócz niego warto wyznaczyć strefę na odpoczynek i spokojny sen. Najlepiej w wygodnym łóżku, wyposażonym w odpowiedni materac - to inwestycja w komfort snu, który przekłada się na codzienne funkcjonowanie.

ERLI daje rodzicom, którzy są bardziej zabiegani lub nie mają cierpliwości do samodzielnego dobierania mebli, idealną alternatywę. Mowa tu o gotowych zestawach meblowych, które wyraźnie przyspieszają zakupy, ale dzięki atrakcyjnym cenom umożliwiają także dodatkowe oszczędności. To nic innego jak zastosowanie sprawdzonej zasady w handlu, która mówi: „W zestawie zawsze taniej”.

i Autor: Materiały prasowe ERLI