„Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” – klienci Maxi Zoo wspierają psich ratowników GOPR i zwierzęcych terapeutów ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom

Akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” w zeszłym roku obchodziła dziesiąty jubileusz. Od początku akcji klienci Maxi Zoo przekazali już blisko milion złotych na rzecz potrzebujących zwierząt w tym psich ratowników z Fundacji GOPR. Dzięki temu możliwe było finansowanie intensywnych szkoleń, w samym 2024 roku było to aż 900 godzin, a także zakup specjalistycznego sprzętu i opieki weterynaryjnej, w tym kosztownych operacji i rehabilitacji. W jubileuszowej X edycji zebrano 150 tysięcy złotych, które przełożyły się na kolejne działania wspierające psich ratowników.

– Psy ratownicze GOPR to bohaterowie na czterech łapach. Od ponad pięćdziesięciu lat wspierają ratowników w najtrudniejszych i najbardziej wymagających akcjach. Ich doskonały węch, sprawność i wytrzymałość sprawiają, że potrafią odnaleźć zaginione osoby tam, gdzie ludzie i sprzęt mają ograniczone możliwości. Dzięki zaangażowaniu klientów Maxi Zoo możemy zapewniać im szkolenia, sprzęt i opiekę, które są niezbędne w codziennej służbie – mówi Patryk Czermak, Szef Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR.

W tegorocznej edycji zaplanowane jest także wsparcie dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, które od 17 lat prowadzi zajęcia dogoterapii i felinoterapii. Odpowiednio wyszkolone psy i koty odwiedzają m.in. Centrum Zdrowia Dziecka, Klinikę Budzik czy Centrum Alzheimera, wspierając pacjentów w rehabilitacji i codziennej walce z chorobą.

– Dogoterapia działa, bo pies łączy w sobie radość, bliskość i motywację, które są nieocenione w procesie leczenia. Psy poprawiają samopoczucie pacjentów i działają jak naturalny lek przeciwbólowy. Dzięki środkom zebranym w ramach akcji będziemy mogli szkolić kolejne zwierzęta i docierać do jeszcze większej liczby osób potrzebujących – podkreśla Sabina Złotorowicz, przedstawicielka Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

Zaangażowanie klientów Maxi Zoo od lat pokazuje, że wspólne działanie ma ogromną moc. – „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” to inicjatywa, która udowadnia, jak wielką społeczność miłośników zwierząt udało nam się stworzyć. Dzięki klientom zebraliśmy już prawie milion złotych dla psów GOPR, a teraz wspieramy także zwierzęta, które poprzez dogoterapię i felinoterapię niosą radość i nadzieję dzieciom, seniorom i osobom w kryzysie. Dziękujemy każdemu, kto kupując bransoletkę przyjaźni staje się częścią tej wyjątkowej inicjatywy. – mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.

Wszyscy miłośnicy zwierząt, którzy zechcą wesprzeć szkolenia psich i kocich bohaterów, zakup sprzętu potrzebnego w ich codziennym funkcjonowaniu czy leczenie mają szansę to zrobić kupując specjalne bransoletki przyjaźni w cenie 10 zł dostępne w sklepach stacjonarnych Maxi Zoo oraz online w sklepie maxizoo.pl. Dodatkowo w tym roku w niektórych sklepach stacjonarnych można zakupić torby, zawieszki i bransoletki z poprzednich edycji akcji. Dochód ze sprzedaży tych produktów zostanie podzielony na dwie równe części i przekazany Fundacji GOPR oraz Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Akcja trwa do 31 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.