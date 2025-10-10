„Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” – klienci Maxi Zoo wspierają psich ratowników GOPR i zwierzęcych terapeutów ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-10-10 13:41

Po raz jedenasty rusza akcja charytatywna „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”. To wyjątkowa inicjatywa Maxi Zoo, która co roku łączy miłośników zwierząt wokół idei wsparcia psich bohaterów. Dzięki zakupowi symbolicznych bransoletek przyjaźni klienci sieci mogą wesprzeć psy ratownicze Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz psy i koty ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, pracujące na co dzień w terapii z dziećmi, seniorami i osobami w kryzysie zdrowotnym.

„Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”

i

Autor: „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”/ Materiały prasowe

Akcja „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” w zeszłym roku obchodziła dziesiąty jubileusz. Od początku akcji klienci Maxi Zoo przekazali już blisko milion złotych na rzecz potrzebujących zwierząt w tym psich ratowników z Fundacji GOPR. Dzięki temu możliwe było finansowanie intensywnych szkoleń, w samym 2024 roku było to aż 900 godzin, a także zakup specjalistycznego sprzętu i opieki weterynaryjnej, w tym kosztownych operacji i rehabilitacji. W jubileuszowej X edycji zebrano 150 tysięcy złotych, które przełożyły się na kolejne działania wspierające psich ratowników.

– Psy ratownicze GOPR to bohaterowie na czterech łapach. Od ponad pięćdziesięciu lat wspierają ratowników w najtrudniejszych i najbardziej wymagających akcjach. Ich doskonały węch, sprawność i wytrzymałość sprawiają, że potrafią odnaleźć zaginione osoby tam, gdzie ludzie i sprzęt mają ograniczone możliwości. Dzięki zaangażowaniu klientów Maxi Zoo możemy zapewniać im szkolenia, sprzęt i opiekę, które są niezbędne w codziennej służbie – mówi Patryk Czermak, Szef Podkomisji Psów Ratowniczych GOPR.

W tegorocznej edycji zaplanowane jest także wsparcie dla Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom, które od 17 lat prowadzi zajęcia dogoterapii i felinoterapii. Odpowiednio wyszkolone psy i koty odwiedzają m.in. Centrum Zdrowia Dziecka, Klinikę Budzik czy Centrum Alzheimera, wspierając pacjentów w rehabilitacji i codziennej walce z chorobą.

– Dogoterapia działa, bo pies łączy w sobie radość, bliskość i motywację, które są nieocenione w procesie leczenia. Psy poprawiają samopoczucie pacjentów i działają jak naturalny lek przeciwbólowy. Dzięki środkom zebranym w ramach akcji będziemy mogli szkolić kolejne zwierzęta i docierać do jeszcze większej liczby osób potrzebujących – podkreśla Sabina Złotorowicz, przedstawicielka Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom.

Zaangażowanie klientów Maxi Zoo od lat pokazuje, że wspólne działanie ma ogromną moc. – „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt” to inicjatywa, która udowadnia, jak wielką społeczność miłośników zwierząt udało nam się stworzyć. Dzięki klientom zebraliśmy już prawie milion złotych dla psów GOPR, a teraz wspieramy także zwierzęta, które poprzez dogoterapię i felinoterapię niosą radość i nadzieję dzieciom, seniorom i osobom w kryzysie. Dziękujemy każdemu, kto kupując bransoletkę przyjaźni staje się częścią tej wyjątkowej inicjatywy. – mówi Wojciech Kamiński, Dyrektor Zarządzający Maxi Zoo Polska.

Wszyscy miłośnicy zwierząt, którzy zechcą wesprzeć szkolenia psich i kocich bohaterów, zakup sprzętu potrzebnego w ich codziennym funkcjonowaniu czy leczenie mają szansę to zrobić kupując specjalne bransoletki przyjaźni w cenie 10 zł dostępne w sklepach stacjonarnych Maxi Zoo oraz online w sklepie maxizoo.pl. Dodatkowo w tym roku w niektórych sklepach stacjonarnych można zakupić torby, zawieszki i bransoletki z poprzednich edycji akcji. Dochód ze sprzedaży tych produktów zostanie podzielony na dwie równe części i przekazany Fundacji GOPR oraz Stowarzyszeniu Zwierzęta Ludziom. Akcja trwa do 31 grudnia 2025 roku lub do wyczerpania zapasów.

„Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”

i

Autor: „Przyjaźń Łączy – Wspólnie dla Zwierząt”/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki