Przypominają karaluchy, śmierdzą i jesienią wchodzą do domów. Skuteczny sposób na pozbycie się wtyka amerykańskiego. W 10 minut sprawisz, że nie wejdzie do domu

Jak wygląda wtyk amerykański?

Jesienią do domów próbuje dostać się wiele wszelkiego rodzaju insektów. Uciekają one przed zimnem i szukają ciepłego schronienia. W ostatnim czasie pojawiło się wiele doniesień o dziwnych robakach, które przypominają karaluchy i przedostają się do pomieszczeń domowych. To najprawdopodobniej wtyki amerykańskie. To rodzaj pluskwiaków. które od kilkunastu lat pojawiły się w Polsce. Wtyk amerykańskie do naszego kraju przywędrował z Ameryki Północnej i bywa również nazywany pluskwą amerykańską. Po raz pierwszy w Europie pojawił się w 1999 roku we Włoszech. Wtyk amerykański osiąga wielkość około 2 centymetrów, ma czarną lub brązową głowę zakończoną czułkami. Jego tułów jest brązowy oraz ma żółte plamki. Wtyk amerykański posiada skrzydła na odwłoku oraz charakterystyczny biały zygzak. Najczęściej chowa się w szparach drzwi, witrynach oraz za meblami. Jest szkodliwy dla drzew iglastych, wysysa sok z szyszek i prowadzi do obumierania roślin. Wtyk amerykański raczej nie gryzie ludzi (w historii odnotowano jeden taki przypadek) i nie przenosi chorób. Jednak z uwagi na nieprzyjemny wgląd i zapach lepiej się go pozbyć z domu.

Jak się pozbyć wtyka amerykańskiego domowymi sposobami?

Wtyk amerykańskie jest dosyć trudny do pozbycia się. Eksperci radzą, że gdy pojawi się w domu lepiej złapać do i wynieść daleko poza obszar mieszkania. Absolutną podstawą walki z tym pluskwiakiem jest prewencja. Jedyną skuteczną metodą są siatki montowane na drzwiach i okach Wtyk amerykański jest na tyle duży, że nie przejdzie przez nie do mieszkania. W przypadku, gdy problem nie jest sporadyczny i podejrzewamy, że wtyki amerykańskie zagnieździły się w domu lub ogrodzie, to najlepiej skorzystać z profesjonalnych oprysków chemicznych.