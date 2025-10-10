Pyszne.pl w najnowszej globalnej kampanii rozwiązuje powszechny dylemat – co zamówić?

W najnowszej kampanii przygotowanej we współpracy z agencją ABEL, Pyszne.pl zamienia znany wszystkim dylemat „Co dziś zamówić?” w barwną, wizualną przygodę. Reklamy z przymrużeniem oka odsłaniają zabawną prawdę o nas samych – że różne części naszego ciała, od żołądka i oczu po kubki smakowe i mózg, nieustannie toczą ze sobą bój o to, co trafi na talerz.

Spoty wyreżyserowane przez Sama Hibbarda stawiają na filmowy rozmach, oddając radość, chaos i nieprzewidywalność procesu decyzyjnego związanego z wyborem jedzenia. W każdym materiale występują personifikacje mózgu, oczu, żołądka i kubków smakowych – z własnymi osobowościami, energią i poczuciem humoru. Części działa prowadzą zabawną rywalizację o to, co w końcu zostanie zamówione. Reklamy podkreślają, że Pyszne.pl potrafi zaspokoić każdą zachciankę – od szybkiego posiłku po zakupy spożywcze czy bukiet kwiatów – i zawsze trafia w punkt.

– Praca z ABEL i Pyszne.pl przy realizacji tej koncepcji była prawdziwą przyjemnością. Bardzo zainspirował mnie wewnętrzny spór, który często toczymy przy zamawianiu jedzenia – ten moment, gdy różne części nas samych chcą zupełnie sprzecznych rzeczy. Wszyscy to znamy, prawda? To obserwacja z wielkim humorystycznym potencjałem. Chcieliśmy, by postacie reprezentujące poszczególne części ciała miały wyraziste osobowości niczym kinowi bohaterowie. Nawiązując estetycznie do filmów klasy B z lat 60., stworzyliśmy surrealistyczny, komiksowy świat pełen koloru i lekkości – tłumaczy Sam Hibbard, reżyser spotów.

– Pyszne.pl to marka, po którą ludzie sięgają zarówno dla wygody, jak i rozrywki – i która cieszy się prawdziwym zaufaniem na rynku. Chcieliśmy uchwycić radość, jaka towarzyszy tej krótkiej chwili, gdy zapada decyzja o tym, co zamówić. To uniwersalne doświadczenie – różne części naszego ciała rywalizujące ze sobą przy wyborze jedzenia – wydało nam się idealnym punktem wyjścia dla całej kampanii – dodaje Nicole Jauncey, założycielka i dyrektor kreatywna w ABEL.

– Nasza nowa kampania celebruje radość z podejmowania decyzji o tym, co zamówić. Każdy z nas był w takiej sytuacji – chcemy coś zjeść, ale jesteśmy rozdarci: rozum podpowiada, by wybrać zdrową sałatkę, kubki smakowe marzą o czymś wyjątkowo pysznym, a żołądek domaga się, by zapełnić go czymś sycącym. Pyszne.pl odpowiada na wszystkie te zachcianki. Niezależnie od tego, czy chodzi o zakupy spożywcze, karmę dla zwierząt, codzienną pielęgnację włosów czy klasyczne danie na wynos – ułatwiamy i uprzyjemniamy życie naszym użytkownikom, dostarczając im dokładnie tego, czego akurat potrzebują – komentuje Artur Cichoń, szef marketingu Pyszne.pl.