i Autor: Akpa

quiz online

Quiz: Najlepsze cytaty z „Samych Swoich”. Wiesz, kto to powiedział? Pawlak, Kargul a może Kokeszko? Szybki test wiedzy o popularnej filmowej trylogii

Quiz o „Samych Swoich”, „Nie ma mocnych” oraz „Kochaj albo rzuć” to trudny test dotyczący cytatów. Kultowa trylogia jest źródłem wielu powiedzeń, które przeszły do popkultury. Słynne „Władek nie wstydź się, płacz. Bo jak prawdziwy chłop płacze, to musi być święto!” czy „Wróg? A wróg! Ale mój, swój, nasz – na własnej krwi wyhodowany!” zna niemal każdy, kto oglądał przygody Karguli i Pawlaków. Jednak, czy pamiętamy dokładnie, kto wypowiada te słowa? W naszym quizie sprawdzamy, jak dobrze pamiętasz filmy.