Co dodać do kawy, by była zdrowsza? Naukowcy podpowiadają, która kawa ma lepszy wpływ na zdrowie

Quiz o kawie to trudny test, który zawiera dziesięć pytań. Choć krajem, który kojarzy nam się z kawą, są Włochy, a mieszkańcy do perfekcji opanowali przygotowanie espresso czy cappuccino, to nie są jedynymi, którzy kawę doprowadzili do prawdziwej maestrii. Dlatego w naszym quizie są pytania dotyczące zarówno sposobu parzenia, jak i rodzajów kaw, a nawet miejsc związanych z kawą. Rozwiąż quiz i sprawdź, ile wiesz o kawie. Dobrej zabawy!

ZOBACZ TEŻ: Quiz. Stolice świata. Trudny test o stolicach państw

Quiz o kawie. Trudny test bez wróżenia z fusów. Bijemy brawo za 6/10 Pytanie 1 z 10 Na rozgrzewkę coś łatwego. Najpopularniejszy gatunek kawy to: Robusta Arabica Liberika Dalej