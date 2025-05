"Ona by tak chciała - parodia matki" skradnie wasze serca! Oto cała prawda o macierzyństwie

Ten utwór skradnie wasze serca! Oto cała prawda o macierzyństwie

Wakacyjny hit sprzed lat Ronniego Ferrari co prawda doczekał się już wielu coverów, ale ten jest wyjątkowy. "Ona by tak chciała - Parodia matki" stała się prawdziwym przebojem - w ciągu dwóch dni wyświetlono ją 900 tysięcy razy na YouTube. To wielki sukces. Rodzicielska przeróbka jest dziełem Malwiny Bakalarz, autorki jednego z najpopularniejszych blogów parentingowych w Polsce - Bakusiowo.pl. To nie pierwszy raz, kiedy blogerka stworzyła parodię matki, ale tym razem w teledysku towarzyszą jej dzieci i mąż. - Tak bardzo chcę już spać, ręką podpieram głowę - tymi słowami rozpoczyna się Parodia matki. I chyba większość rodziców zgodzi się z tymi słowami: - I wracam i wracam i wracam do łóżeczka, przytulam, bujam, głaszczę, czekam aż dziecko zaśnie, i puka i puka i puka ktoś do drzwi, córka zasnęła, obudził mi się syn - słyszymy w coverze Malwiny.

Oto Ronnie Ferrari w wersji MAMA & TATA: