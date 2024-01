Rowery z Końca Świata

To imię dla zatriumfuje w tegorocznych rankingach? Wiele osób myśli, że to tradycyjne, polskie imię, a to błąd. Oznacza silnego i niezależnego mężczyznę

Z Much sztormem na szczyt

Marka STORM pochodzi z miejscowości Muchy znajdującej się na terenie południowej Wielkopolski, nieopodal wsi Koniec Świata, która zyskała popularności przy okazji promocji filmu “Nie patrz w górę” (jeden z hitów Netflixa pod koniec 2021 r.). STORM na rynek wkroczył w 2015 roku, gdzie początkowo plasował się w ogonie producentów rowerów. Dzięki ciężkiej pracy i nieustannemu rozwojowi w ostatnich latach marka obecnie zajmuje trzecie miejsce pod względem produkcji i sprzedaży rowerów na polskim rynku. Założycielem marki jest Adam Ziętek, który od pierwszych chwil aktywnie kieruje rozwojem firmy tak, aby STORM stał się jedną z najlepszych firm rowerowych.

– Nieustanna ciężka praca była i nadal jest naszym przewodnikiem w podróży, która dziś umieszcza nas w centralnym punkcie polskiego rynku rowerowego. Słuchamy opinii Klientów, doskonalimy się i dostosowujemy ofertę, ponieważ wiemy, że to właśnie doświadczenia posiadaczy STORM-a kształtują naszą markę. STORM to nie tylko firma, to wspólnota miłośników jednośladów, gotowa inspirować do aktywnego, rodzinnego stylu życia i zapoczątkować fascynującą przygodę z naszymi rowerami – podkreśla Adam Ziętek, założyciel i właściciel marki STORM.

Fakt, że zakład produkcyjny znajduje się w Polsce, jest dodatkowym atutem marki, gdyż świadczy to o dostępniejszym i krótszym czasie obsługi gwarancyjnej. Obecnie rowery STORM dostępne są w ponad 400 punktach dystrybucji na terenie Polski, a szczególnie w małych i średnich miejscowościach. W planach marki znajduje się nieustanny rozwój tego segmentów i wkroczenie do dużych miast, a także otwarcie się na rynki zagraniczne.

Rowerowe wyróżniki marki

To, co wyróżnia markę to zdecydowanie ciekawy design, który przyciąga uwagę. Każdy jednoślad reprezentuje harmonię funkcjonalności i estetyki, tworząc jazdę nie tylko środkiem transportu, ale także wyrazem indywidualnego stylu. Bogactwo kolorów, w jakim dostępne są rowery, świadczy o trosce o różnorodność i zrozumieniu, że każdy klient jest wyjątkowy.

Asortyment marki, pełen wielu modeli, spełnia oczekiwania zarówno doświadczonych kolarzy, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z jazdą. W ofercie znajdują się rowery MTB, trekkingowe, crossowe, miejskie oraz dziecięce. Ubiegły rok stał pod znakiem nowości stąd rowerowe portfolio STORM-a wzbogaciło się o rowery elektryczne (w wersji MTB i trekkingowej), a także zyskujące coraz większą popularność gravele, znane szerzej jako rowery szutrowe.

– Wierzę, że rowery elektryczne stanowią kluczową przyszłość mobilności, a jako właściciel marki jestem zdecydowany uczestniczyć w tej rewolucji. Obserwując dynamiczny rozwój technologii i zmieniające się oczekiwania społeczeństwa, widzę, że elektryczne jednoślady nie tylko stają się modą, ale wręcz nieodzownym elementem nowoczesnego, zrównoważonego stylu życia. Wprowadzając do naszej oferty rowery elektryczne, kierujemy się przekonaniem, że są one kluczowym elementem przemiany w dziedzinie transportu, umożliwiając łatwe pokonywanie długich tras i stając się praktycznym rozwiązaniem dla współczesnego świata - tłumaczy Adam Ziętek.

STORM i Lewandowscy: siła współpracy

W maju ubiegłego roku marka STORM rozpoczęła pierwszą kampanię wizerunkową pt. “Wyrusz w swoją drogę”, której bohaterami stali się jej ambasadorzy – Robert i Anna Lewandowscy. Współpraca ze światowej klasy piłkarzem i jego żoną, sportsmenką, trenerką, mistrzynią karate zawsze było marzeniem właścicieli, z uwagi nie tylko na cel biznesowy, ale wspólne wartości prezentowane przez obie strony. Ich historia sukcesu, zbudowana na ciężkiej pracy i wzajemnym wsparciu, jest dla marki niezwykle inspirująca.

Łącząc siły z tak wyjątkowymi osobami, STORM nie tylko rozszerza swoją obecność na rynku, ale czerpie również inspirację z nieustannego dążenia Lewandowskich do perfekcji. Ta synergia buduje emocjonalne połączenie między marką a Ambasadorami, tworząc autentyczną wspólnotę. Współpraca ta jest nie tylko krokiem w przyszłość, lecz także celebracją pasji, zaangażowania i wspólnego dążenia do osiągnięcia celów.

i Autor: Materiały prasowe STORM

