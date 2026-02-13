Rozsmakuj się w walentynkowych nowościach od Starbucks

Starbucks, jak zawsze w okresie walentynkowym, przygotowuje limitowaną ofertę na przełamanie pierwszych lodów! Wyjątkowo w tym roku Goście będą mogli rozkoszować się specjalnymi napojami przez cały miesiąc.

Przez smaki do serca

Mówi się, że do zakochania jeden krok, ale dla walentynkowej oferty warto zrobić ich więcej i wybrać się do najbliższej kawiarni Starbucks, żeby spróbować smaku, który jest w stanie rozkochać w sobie każdego! Pistachio Flavour Hot Chocolate to gorąca czekolada, w której kremowe, spienione mleko łączy się z wyrazistym, lekko gorzkim sosem mocha. Całość wieńczy aksamitna pianka z pistacjowym akcentem, która dodaje napojowi deserowego charakteru. Na koniec wszystko dopełnia subtelny „splash” o smaku pistacji, zostawiając przyjemnie orzechowy posmak w każdym łyku. Ten rozgrzewający serca i podniebienia napój ma również swoją wersję na zimno – Iced Pistachio Flavour Chocolate.

W tym roku celebrujemy miłość nie tylko 14 lutego, ale przez cały miesiąc. Dlatego nasza walentynkowa oferta zostaje z Gośćmi na cały luty. Liczymy, że rozkoszna Pistachio Flavour Hot Chocolate stanie się jednym z tych małych rytuałów, które poprawiają nastrój w chłodne dni, a do kompletu dołączy też nasze walentynkowe Ciastko Serce – mówi Paula Chudzińska, Brand Manager Starbucks Polska.

Wszyscy lubimy dobre duety, a ten duet od Starbucks rozgrzeje każde serce. Do gorącej pistacjowej czekolady dołącza jej idealny partner: Ciastko Serce. Ta słodkość o smaku truskawkowym perfekcyjnie domyka kawowy rytuał i sprawia, że chwila z ulubionym napojem Starbucks smakuje jeszcze lepiej.

Celebruj miłość przez cały miesiąc i w lutym zabierz ukochaną osobę, przyjaciół, a może i samego siebie na randkę z rozgrzewającymi napojami Starbucks!