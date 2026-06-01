Samotność w ciąży potrafi przytłoczyć. Sprawdź jak poradzić sobie z poczuciem odrzucenia przez znajomych

Julia Mościńska
Redakcja se.pl
2026-06-01 7:05

Samotny wieczór na kanapie z rosnącym brzuchem potrafi wycisnąć łzy z oczu każdej przyszłej mamy. Na siłę wciskamy się w plany bezdzietnych koleżanek i opowiadamy im o badaniach bez większego skutku. Recepta na to bolesne poczucie odrzucenia przez znajomych kryje się jednak w zupełnie nowym towarzystwie.

  • Odmienne priorytety i brak wspólnych tematów to główny powód rozpadu starych przyjaźni po zajściu w ciążę
  • Badania opublikowane w magazynie BMC Psychiatry potwierdzają, że brak oparcia w bliskich mocno pogarsza samopoczucie psychiczne przyszłej mamy
  • Zwykła rozmowa sam na sam o dziecku ułatwia zachowanie dobrych relacji z przyjaciółką mającą problemy z płodnością
  • Jak podaje czasopismo Journal of Leisure Research, rozluźnienie dawnych więzi towarzyskich wynika z przebywania na zupełnie innym etapie życia
  • Szczere pogawędki z innymi mamami na placu zabaw to najlepszy sposób na pokonanie uciążliwej samotności przed porodem
Dlaczego ciąża psuje relacje z koleżankami? Wyjaśniamy powody

Czekasz na dziecko i nagle zauważasz, że kontakt z twoimi dotychczasowymi znajomymi zaczyna mocno słabnąć. Kiedy ty myślisz o wyprawce i badaniach, twoje koleżanki bez dzieci chętniej planują weekendowe wyjazdy i głośne imprezy. To zupełnie normalne zjawisko, ponieważ wasze codzienne sprawy i problemy po prostu przestają się ze sobą pokrywać.

Jak przeczytamy na łamach czasopisma Journal of Leisure Research, rozluźnienie takich więzi często wynika z braku zrozumienia i znalezienia się na innym etapie życia. Znajomi, którzy sami nie są gotowi na założenie rodziny, bardzo często nie wiedzą, jak reagować na twoje obawy czy codzienne ciążowe dolegliwości. Z czasem ta zauważalna różnica w życiowych priorytetach sprawia, że drogi nawet najlepszych przyjaciółek naturalnie zaczynają się rozchodzić.

Czasem bliskie nam kobiety mają własne kłopoty w życiu prywatnym, na przykład bolesne trudności z zajściem w ciążę, dlatego warto uważać przy przekazywaniu radosnych wieści. Dobrym pomysłem może być krótka rozmowa przez telefon lub ciche spotkanie sam na sam, co pozwoli drugiej osobie na swobodną reakcję i szybkie wycofanie się do domu, jeśli poczuje taką wewnętrzną potrzebę. Dobrze jest mówić bardzo wprost, ale bądź przy tym niezwykle delikatna i wyraźnie zaznacz, że zależy ci na utrzymaniu waszej bliskiej relacji pomimo życiowych zmian. Jeśli przyjaciółka potrzebuje trochę wolnej przestrzeni i rzadszego kontaktu, warto uszanować jej granice bez robienia jakichkolwiek wyrzutów. W takiej sytuacji lepiej też unikać rzucania słów w stylu "myślałam, że będziesz się z mojego szczęścia po prostu cieszyć", bo to zazwyczaj przynosi zupełnie odwrotny skutek.

Samotność przed porodem. Te sposoby pomogą ci odzyskać radość

Zmiany w relacjach towarzyskich często prowadzą do tego, że przyszła mama czuje się bardzo osamotniona i przygaszona. Kiedy dawne przyjaźnie z czasem słabną, warto rozejrzeć się za nowym towarzystwem i sprawdzonymi formami wsparcia na co dzień:

  • szczere rozmowy z innymi mamami na lokalnym placu zabaw lub w szkole rodzenia
  • uczestnictwo w grupach wsparcia dla kobiet w ciąży i młodych rodziców
  • spotkania z psychologiem pomagające zmienić dotychczasowy sposób myślenia o własnej sytuacji
  • zajęcia z położną w formie domowych wizyt lub porad przez telefon (konsultacje telemedyczne)

Przebywanie blisko osób, które przechodzą przez dokładnie to samo i mają zbliżone rozterki, to najlepsza recepta na uciążliwy spadek nastroju. Dzięki temu szybko odzyskasz spokój w oczekiwaniu na malucha i zaczniesz budować nowe, bardzo silne znajomości na długie lata.

Poczucie odrzucenia przez znajomych. Wpływ izolacji na matkę

Siedzenie w pustym domu z rosnącym brzuchem, podczas gdy dawna paczka znajomych świetnie bawi się na mieście, potrafi mocno uderzyć w pewność siebie i pogorszyć samopoczucie. Pojawia się wtedy ogromny smutek, poczucie bycia zepchniętą na boczny tor i powracające wrażenie, że całe dawne życie nagle ucieka nam przez palce. To bardzo trudny okres, który po prostu wymaga od nas wyjątkowej łagodności dla samej siebie i odrobiny codziennej cierpliwości.

Z badań opublikowanych na łamach BMC Psychiatry jasno wynika, że brak oparcia w ludziach mocno pogarsza zdrowie psychiczne w okresie ciąży oraz bezpośrednio po narodzinach dziecka. Okazuje się jednak, że praca nad własnym nastawieniem i korzystanie z mądrych rad od wykwalifikowanych osób bardzo pomaga pokonać tę szarą samotność. Kiedy uświadomisz sobie, że utrata starych kontaktów robi w twoim grafiku miejsce na zupełnie nowe znajomości, od razu poczujesz ogromną ulgę.

Źródła:

Journal of Leisure Research (Parry, Glover & Mulcahy, 2013), “From ‘Stroller-Stalker’ to ‘Momancer’: Courting Friends through a Social Networking Site for Mothers”

BMC Psychiatry (Springer Nature Link) — “Impact of interventions addressing perinatal mental health on loneliness and/or satisfaction with social support: systematic review”

Ohio State Health & Discovery — Tamar Gur, MD, PhD (July 10, 2024)

U.S. Department of Health and Human Services, Office on Women’s Health — “Postpartum Depression Fact Sheet for Women and Their Support Network”

