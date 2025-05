SETV. Kriolezja – innowacyjna metoda leczenia

Procedura kriolezji opiera się na zastosowaniu ciekłego azotu, argonu lub dwutlenku węgla do szybkiego zamrożenia tkanki docelowej. Temperatura podczas zabiegu osiąga nawet -40 st. do -100 st. Tak ekstremalne warunki powodują formowanie się kryształów lodu wewnątrz komórek, co prowadzi do ich uszkodzenia i w efekcie obumarcia.

Główne zastosowania kriolezji

Kriolezja jest wykorzystywana w leczeniu:

* Przewlekłego bólu nerwowego (neuralgii)

* Zmian skórnych, w tym brodawek i niektórych nowotworów skóry

* Guzów wątroby, nerek i płuc

* Zmian w obrębie prostaty

* Migdałków

* Arytmii serca

Zalety metody

* Mała inwazyjność zabiegu

* Krótki czas rekonwalescencji

* Niskie ryzyko infekcji

* Minimalne uszkodzenia okolicznych tkanek

* Możliwość wielokrotnego powtarzania

* W przypadku leczenia bólu – długotrwały efekt przy minimalnych skutkach ubocznych

Potencjalne skutki uboczne

Mimo bezpieczeństwa metody, mogą wystąpić przejściowe efekty niepożądane, takie jak:

* Obrzęk i zaczerwienienie miejsca zabiegu

* Przejściowe nasilenie bólu

* Drętwienie skóry

* Rzadko: uszkodzenie nerwów lub infekcja

Dla kogo jest kriolezja?

Metoda jest szczególnie korzystna dla pacjentów, którzy nie kwalifikują się do bardziej inwazyjnych zabiegów chirurgicznych, dla osób z przewlekłym bólem, które nie odpowiadają na leczenie farmakologiczne, oraz jako alternatywa dla tradycyjnych metod usuwania zmian skórnych.

Przed podjęciem decyzji o zabiegu kriolezji warto skonsultować się z lekarzem specjalistą, który oceni czy ta metoda będzie odpowiednia w konkretnym przypadku.

AES