SharkNinja pędzi prosto na hollywoodzkie salony! Sponsoruje F1® THE MOVIE APXGP

"Partnerstwo SharkNinja z zespołem wyścigowym APXGP z filmu F1® The Movie to odważny krok, który udowadnia, że firma jest prawdziwym motorem innowacji. Stoją za nim dwie uwielbiane przez konsumentów marki, które same w sobie budzą emocje i tworzą ważne momenty w kulturze” – powiedział Mark Barrocas, CEO SharkNinja. „Podobnie jak bohaterowie filmu, my również zawsze dążymy do tego, by robić więcej, lepiej i wykraczać poza oczekiwania. Podchodzimy do tego z precyzją, pomysłowością i ogromną ambicją, by stale podnosić poprzeczkę. Dzięki naszym przełomowym innowacjom, które rozwiązują codzienne problemy klientów na całym świecie, nasze produkty trafiły do milionów domów. Jesteśmy dumni, że możemy wyróżnić naszą firmę i zespół stojący za odkryciami, które każdego dnia zmieniają na lepsze życie ludzi na całym świecie” – dodaje Mark Barrocas.

Na ekranie filmu pojawiło się kilka produktów z oferty SharkNinja, które są również dostępne dla klientów w Polsce. Są to m.in.:

Maszyna do lodów Ninja® CREAMi® (NC300EU) zamienia zamrożone mieszanki w pyszne lody, sorbety, koktajle mleczne i wiele innych, a wszystko to za dotknięciem jednego przycisku. Od zdrowych po wykwintne – z Ninja® CREAMi® stworzysz mrożone przysmaki tak wyjątkowe, jak Ty! Lodówka turystyczna Ninja FrostVault™ z kółkami i suchą strefą (Wheeled Cooler with Dry Zone) (FB151EUWH) wykorzystuje technologię FrostVault™ do przechowywania suchych produktów w temperaturze chłodniczej. Zapewnia doskonałe utrzymywanie lodu i ma wytrzymałą konstrukcję – to idealne rozwiązanie, aby Twoja żywność i napoje pozostały chłodne, suche i uporządkowane podczas każdej przygody. Odkurzacz Shark PowerDetect™ Clean & Empty (IP3251EUT) zapewnia najlepsze usuwanie zanieczyszczeń¹ spośród wszystkich odkurzaczy bezprzewodowych. Dodatkowo, stacja Auto-Empty ładuje i opróżnia odkurzacz po każdym sprzątaniu, zapewniając maksymalną wygodę. Shark® SpeedStyle™ Pro (HD542EU) pozwala stylizować fryzury jak z salonu – we własnym domu, z profesjonalną mocą i bez uszkodzeń cieplnych. Zawiera osłonę skóry głowy (Scalp Shield) – zaprojektowaną, aby chronić odrastające włosy przed ekstremalnym ciepłem. Sprzęt do stylizacji i suszenia włosów Shark FlexStyle® (HD440EU) łatwo przekształca się z potężnej, szybkiej suszarki do włosów (bez powodowania uszkodzeń cieplnych) w niezwykle wszechstronny multistyler. Kręć, nadawaj objętość, wygładzaj, susz – wszystko w jednym urządzeniu.

