Śląski ramen, podlaskie bulgogi, a może stek z jelenia z sosem jagodowym? Sprawdź, co polecają Foodies for Foodies podczas RestaurantWeek

Karolina Piątkowska
2025-10-23 13:01

RestaurantWeek® trwa w najlepsze i zaprasza na popisowe nowości w topowych restauracjach w całej Polsce. Śląski ramen, podlaskie bulgogi, a może stek z jelenia w sosie jagodowym? Foodies for Foodies ruszyli w smakowitą podróż po kraju, odkrywając dania, które łączą tradycję z odrobiną szaleństwa i mnóstwem kreatywności. Teraz czas na Ciebie! Sprawdź, gdzie warto zjeść i jakie smaki skradną Twoje serce tej jesieni – i koniecznie poleć je innym. Rezerwuj stoliki już teraz na RestaurantWeek.pl.

W świecie RestaurantWeek® to Foodies wyznaczają kulinarny szlak – od debiutów sezonu po sprawdzone adresy, które zawsze warto odwiedzić. Ich rekomendacje tworzą przewodnik po smakach, które naprawdę wyróżniają się na restauracyjnej mapie Polski. Zainspiruj się wyborami #FromFoodiesForFoodies i wyrusz w kulinarną podróż ich śladami!

Pierwsza rekomendacja to Pawilon Towarzyski w Białymstoku przy ul. Akademickiej 30 – miejsce, w którym koreańskie bulgogi spotykają się na jednym talerzu z podlaską białą kiełbasą, pak choi i kimchi. Smaki trochę się przekomarzają, trochę tańczą –  aż w końcu tworzą coś w rodzaju starego, dobrego małżeństwa. Niby różne, a jednak doskonale do siebie pasują. A skoro już mowa o udanych połączeniach, w Lublinie,  w restauracji Bona, warto spróbować polędwicy wieprzowej na kremie z selera  i pietruszki z karmelizowanym jabłkiem i pieczonymi boczniakami – lokalne przysmaki w zupełnie nowej, odważnej odsłonie.

Masz ochotę na sezonowe pyszności? Krakowska Kultova kusi filetem z kaczki podanym z terriną jabłkową, czerwoną kapustą w porto i karmelizowanymi orzechami. Ciekawie smakuje też tatar wołowy z chrustem ziemniaczanym i podwędzanym żółtkiem. A jeśli masz ochotę odkrywać nowe miejsca, zajrzyj do La Forchetty na nowo – Foodies chwalą tam dorsza w wyjątkowej, jesiennej kompozycji z orzo risotto, dyniowym puree, curry i musem z fety. Całość dopełniają prażone orzechy i świeża kolendra, tworząc danie, które łączy lekkość i głębię smaku. Z kolei w Poznaniu, w restauracji NIFTY, kurczak supreme z purée z kukurydzy, chorizo i arancini z dżemem chili przypomina, że czasem warto łączyć klasykę z lekką nutą szaleństwa.

Warszawa to mieszanka klasyki i światowych inspiracji. W Restauracji Królewskiej stek z jelenia w stylu lyonnais z sosem jagodowym oraz beza z truskawkami pod szklaną kopułą robią wrażenie na każdym, kto ceni wyrafinowane smaki. Jeśli zajrzysz na Pragę, odwiedź koniecznie Centrum Praskie Koneser –  miejsca z niepowtarzalną historią i atmosferą, mieszczącego się na terenie XIX-wiecznej fabryki polskiego trunku ze zbóż. Zabytkowe budynki odzyskały blask, tworząc nowy punkt na kulinarnej, kulturalnej, rozrywkowej i hotelowej mapie stolicy – razem z Hotelem Moxy Warsaw Praga. To właśnie tu tętni gastronomiczna energia: Bombaj Masala serwuje prawdziwe indyjskie smaki, w tym krewetki w sosie z południa Indii z warzywami albo ser paneer z ziemniakami w sosie szpinakowym, Spółdzielnia kusi glazurowanymi polikami wołowymi i pieczonym boczniakiem w demi-glace, a L’Osteria zaskakuje makaronowym tricolore i vitello tonnato.

Na Śląsku, w Rōnin Izakaya, ramen z długo gotowanym bulionem gyukotsu, szarpaną wołowiną sous vide, marynowanym jajkiem i białą kapustą udowadnia, że comfort food może być także wyrafinowany. Foodies polecają też Magentę w Bielsku-Białej, gdzie sezonowość gra główną rolę - roladka cielęca z dynią i parmezanem, truflowe puree, sos z czarnej porzeczki i kalafior romanesco tworzą danie, które zachwyca smakiem jesieni. Z kolei w Trójmieście, w restauracji Fisherman, molwa atlantycka z prażonym rzepakiem, babką ziemniaczaną i marynowaną rzodkwią przypomina, że nad morzem wszystko smakuje lepiej.

W Olsztynie, w Loft 2.0, policzki wołowe po bawarsku z kuskusem perłowym i rydzami oraz steki z selera z włoską salsą verde spotykają się w jednym menu z dodatkiem marchewkowego pappardelle. A w Mikołajkach w restauracji Nóż w Wodzie warto spróbować mini burgera z sarny z ketchupem grzybowym i domowymi frytkami. Tymczasem w łódzkiej Bagateli mieszczącej się w Hotelu Kolumna Park *** french racks z daniela podany z zapiekanką ziemniaczaną z parmezanem, panko, sosem musztardowo-estragonowym oraz karmelizowaną sałatą rzymską z dodatkiem marynowanej dyni i piklowanej szalotki, zachwyca bogactwem smaków. Całości tego niezwykłego doświadczenia kulinarnego dopełnia zielony biszkopt matcha z kremem pina colada i konfiturą jeżynowo-miętową. Obłęd!

Nie zapominajmy o Rzeszowie! W Sushija koniecznie spróbuj pieczonych muli  z kawiorem tobiko i kremowym serem w sosie chili. W szczecińskiej Bellevue Foodies polecają doradę z ratatouille, pistou z natki pietruszki i słonecznika. Na koniec Wrocław. Właśnie w tym mieście Foodies polecają zajrzeć do trzech restauracji. Na pierwszy ogień Peruwiana – a tam 24-godzinny boczek teriyaki na demi-glace z chimichurri oraz owoce morza w sosie winno-chimichurri przypominają, że cierpliwość w kuchni naprawdę popłaca. Następny przystanek to Hint Food & Drinks w hotelu Puro. Czekają tu duszone policzki wieprzowe z puree z pietruszki i szpinakiem, a także krem z dyni piżmowej z rozmarynem, palonym masłem, orzeszkami pinii, suszonymi pomidorami i chipsami z szałwii. The last but not least - Koko Bistro i ich przepyszne jesienne medaliony wieprzowe w sosie pieprzowym na aksamitnym puree z dyni. Pycha!

Foodies już przemierzyli Polskę, odkrywając najlepsze dania – teraz pora, byś zrobił to Ty. Wsiądź do kulinarnego ekspresu i pozwól sobie na smakową podróż od Podlasia po Warszawę, od Śląska po Trójmiasto. Uwaga – Festiwal trwa tylko do 19 listopada! Rezerwuj stoliki na RestaurantWeek.pl.

Twój składnik poranka? Zaczyna się od BreakfastWeek!

Każdy poranek ma swój sekret – składnik, który nadaje mu smak i wyjątkowy nastrój. BreakfastWeek pozwala zacząć poranek najlepiej, jak potrafisz. Od pierwszego łyka kawy po ostatni kęs popisowego śniadania możesz cieszyć się chwilą w rytmie, który lubisz, w towarzystwie Bliskich i ulubionych smaków. O poranek pełen roślinnej energii dba Alpro. W tej edycji Goście mogą odkrywać śniadaniowe menu i kawy przygotowane na napojach roślinnych Alpro w wyjątkowej festiwalowej cenie – 35 zł + opłata rezerwacyjna 6 zł/Gość. Do wyboru są dwie propozycje: Alproccino (cappuccino na kremowym owsianym Alpro Barista) oraz Alprolatte (latte na pysznym migdałowym Alpro Barista). To właśnie Twój składnik idealnego poranka!

Rezerwacje trwają na BreakfastWeek.pl. Śniadania dostępne są w najlepszych śniadaniowniach w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Trójmieście, Szczecinie,  we Wrocławiu oraz na Śląsku. BreakfastWeek, tak jak RestaurantWeek®, potrwa  do 19 listopada.

