Smoothie by Marcysia od 16 czerwca w Toast. L’Oréal Professionnel zaprasza na letnie doświadczenie inspirowane światem beauty

Za recepturę Smoothie by Marcysia odpowiadają Marcysia Ryskala oraz zespół restauracji Toast. W kompozycji znalazły się cytryna, grapefruit, limonka, banan, pietruszka, szpinak, jabłko, imbir oraz kokos. Efektem jest świeże, orzeźwiające smoothie, które wpisuje się w letni klimat i nawiązuje do cytrusowych nut zapachowych maski Metal Detox.

Maska Metal Detox: pielęgnacyjny niezbędnik na lato

Choć Smoothie by Marcysia jest kulinarną propozycją stworzoną specjalnie na lato, pielęgnacyjną bohaterką aktywacji pozostaje maska Metal Detox od marki L’Oréal Professionnel. To właśnie jej świeże, cytrusowe nuty zapachowe stały się inspiracją dla limitowanej kompozycji dostępnej w Toaście.

Latem włosy funkcjonują w intensywniejszym rytmie. Słońce, wysoka temperatura, wilgoć, zmiana wody w podróży mogą sprawiać, że pasma stają się bardziej szorstkie i podatne na łamliwość. Dlatego w wakacyjnej rutynie szczególnie dobrze sprawdzają się produkty, które działają skutecznie, ale nie wymagają długiego rytuału.

Maska Metal Detox działa już w 1 minutę, intensywnie wygładzając włókna włosa i wspierając ich ochronę. Jej formuła skutecznie zmniejsza porowatość włosów¹ oraz głęboko nawilża ich włókna, sprawiając, że stają się one niezwykle miękkie i widocznie odżywione. To produkt, po który warto sięgać wtedy, gdy włosy potrzebują intensywnej pielęgnacji i efektu zadbanych pasm.

Inspiracja światem beauty

Pomysł na współpracę narodził się z chęci pokazania profesjonalnej pielęgnacji włosów w nowym, opartym na zmysłowym doświadczeniu kontekście. Marka L’Oréal Professionnel od lat inspiruje do dbania o włosy z ekspercką uważnością, ale też z przyjemnością. W letniej odsłonie ta idea wychodzi poza codzienny rytuał pielęgnacyjny i staje się częścią miejskiego doświadczenia: spotkania z przyjaciółką, krótkiej przerwy w ciągu dnia czy wakacyjnej chwili dla siebie.

Do projektu zaproszono Marcysię Ryskalę, twórczynię naturalnie związaną ze światem beauty, lifestyle’u i codziennych inspiracji. Jej energia, estetyka i bliskość z odbiorcami stały się punktem wyjścia do stworzenia smoothie, które jest lekkim, świeżym i letnim sposobem na opowiedzenie o marce.

Letnie doświadczenie L’Oréal Professionnel

Ta limitowana współpraca pokazuje, że świat beauty może wykraczać poza tradycyjne formaty komunikacji. To połączenie inspiracji ze świata pielęgnacji włosów z letnim, miejskim doświadczeniem pełnym świeżości i przyjemności.

Smoothie by Marcysia będzie dostępne w restauracji Toast, przy ul. Targowej 76 w Warszawie, od 16 czerwca do 7 lipca.

Autor: L’Oréal Professionnel/ Materiały prasowe

Autor: L’Oréal Professionnel/ Materiały prasowe