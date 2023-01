Sposób na puszyste i mięciutkie naleśniki. Mama wiedziała, jak sprawić, by rozpływały się w ustach

Naleśniki to potrawa, która prawdopodobnie była znana już w starożytności. W momencie, kiedy dostępne były takie składniki jak: jajka, mąka i mleko. Właściwie tyle wystarczy, by przygotować ciasto na naleśniki. Nie do końca wiadomo, kto i kiedy wpadł na pomysł, by wylać mieszkankę tych składników na patelnię. Bo ile krajów, kultur i upodobań, tyle też teorii. Jedno jest pewne – naleśniki to danie o ogromnym potencjale, którym zajadają się mieszkańcy całego globu.

Naleśniki. Historia dania

Choć naleśniki kojarzą nam się z Francją, to Włosi przyznali sobie zasługi za ich rozpowszechnienie. Legenda głosi, że powstały we Florencji skąd do Francji przywiozła je Katarzyna Medycejska, gdy poślubiła francuskiego króla. W kraju nad Loarą królują crêpes Suzette. Te wywodzące się z Bretanii, niezwykle cienkie placki z likierem pomarańczowym wprost rozpływają się w ustach. Ich miłośnikiem był król Anglii Edward VII, który twierdził, że jeden kęs tego specjału „przekształciłby kanibala w cywilizowanego dżentelmena”. Jednak naleśniki nie zawsze smakowały tak jak dziś. Pierwszy zachowany przepis na crespes, czyli danie przypominające współczesne naleśniki, pochodzi z 1540 roku. Według francuskiej książki kucharskiej ciasto przygotowywano z mąki, białego wina i białek. Mleko zastąpiło wino w naleśnikach dopiero w XIX wieku.

Dzień Naleśnika 2023. Kiedy wypada i jaka jest historia tego święta?

Dzień Naleśnika obchodzony jest zawsze 40 dni po Bożym Narodzeniu, czyli 2 lutego. W 2023 roku wypada on w czwartek. Tego samego dnia we Francji obchodzi się także Święto Świec wywodzące się z pogańskich tradycji czczenia bożka płodności i opiekuna pasterzy – Fauna. Jednak V wieku kościół ustanowił ten dzień świętem Ofiarowania Pańskiego. Według legendy papież Gelazjusz I zapoczątkował wtedy także zwyczaj rozdawania wiernym podpłomyków, który później przekształcił się w tradycję smażenia naleśników. Ich kształt i kolor miały symbolizować słońce oraz nadchodzącą wiosnę. Dlatego 2 lutego Francuzi smażą naleśniki, a podczas tej czynności w lewej dłoni trzymają monetę, zaś prawą podrzucają pierwszy smażony naleśnik. Jeśli w całości wyląduje z powrotem na patelni, mogą liczyć na powodzenie przez cały rok.

Sposób na puszyste i mięciutkie naleśniki. Mama wiedziała, jak sprawić, by rozpływały się w ustach

Podstawowy przepis na naleśniki, każdy ma swój. Jednak, jeśli zastanawiasz się jak go ulepszyć i zrobić puszyste, miękkie oraz rozpływające się w ustach naleśniki, postaw na sposoby wielu mam, które do ciasta dodawały wodę gazowaną. Żeby zapewnić daniu jeszcze większą delikatność można także ubić białka i delikatnie wymieszać z resztą składników. Naleśniki będą też delikatniejsze, jeśli zamiast na oleju, usmażysz je na maśle klarowanym.

