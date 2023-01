Ile dni do wiosny 2023? Dowiesz się w Dzień Świstaka. Sprawdź, kiedy jest i co oznacza to święto

Super Last Minute All Inclusive: Egipt i Tunezja 2023. Sprawdzamy ceny popularnych kierunków na zimę. Gdzie jest najtaniej?

Dzień Świstaka 2023. Kiedy jest i na czym polega?

Dzień Świstaka obchodzony jest zawsze 2 lutego. W 2023 roku wypada on w czwartek. Skąd wywodzi się Dzień Świstaka i na czym polega? - Dzień Świstaka to tradycja sięgająca 2 lutego 1887 r., kiedy to świstak Phil wyszedł ze swej zimowej kryjówki, by „przewidzieć” pogodę na najbliższe tygodnie. Wedle zwyczaju, jeśli zwierzak zobaczy swój cień, przestraszy się go i czmychnie do nory, mieszkańcy Punxsutawney w Pensylwanii kolejne sześć tygodni zimy mają jak w banku. Jeśli natomiast zostanie na zewnątrz, wiosna jest tuż za rogiem. Dziwaczne? W czasach, gdy nie było naukowych prognoz meteorologicznych, często polegano na przesądach – w Europie obserwowano np. wybudzanie się niedźwiedzi. Cóż, przesąd przesądem, ale kolejne wcielenia Phila w 2/3 przypadków mają rację... - wyjaśnia dr Tomasz Pudłowski: amerykanista i medioznawca, na łamach magazynu „Podróże”.

Dzień Świstaka 2023. Jak obchodzone jest święto w Punxsutawney?

Punxsutawney to miasto w hrabstwie Jefferson w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych. W jego pobliżu wydobywany jest wysokiej jakości węgiel kamienny. Jednak miejscowość słynie z Dnia Świstaka. Najbardziej znanym mieszkańcem Punxsutawney jest właśnie Punxsutawney Phil, czyli świszcz, który przepowiada rychłe nadejście wiosny lub długą zimę. Każdego roku 2 lutego w miasteczku świętowany jest Dzień Świszcza. Odbywa się specjalna ceremonia, której główną gwiazdą jest wspomniany już amerykański świstak Phil. I jak przystało na gwiazdę gryzoń żyje przez cały rok w prawdziwym luksusie, w podgrzewanej norce w pniu drzewa, a także w terrarium miejskiej biblioteki, otoczony opieką członków Klubu Świstaka.

Dzień świstaka metaforą powtarzalności

Za sprawą komedii z Billem Murrayem termin "dzień świstaka" jest używany w popkulturze i oznacza przeżywanie każdego dnia tak samo. Polega na doświadczaniu identycznych zdarzeń każdego kolejnego dnia.

Dzień Świstaka. Gdzie obejrzeć film online?

„Dzień świstaka” to także tytuł amerykańskiej komedii romantycznej z genialnymi rolami Andie MacDowell i Billa Murraya. Obraz powstał w 1993 roku i rozsławił Punxsutawney na cały świat. Jednak film opowiadający o powtarzającym się dniu prezentera pogody, niemal w całości kręcony był w Woodstock w stanie Illinois. To właśnie za sprawą tej komedii w Polsce mówimy o Dniu Świstaka, a nie Dniu Świszcza. Wszystko przez rozbieżności w tłumaczeniu filmu. „Dzień świstaka” w całości i z lektorem w ubiegłym roku można było obejrzeć na portalu cda.pl oraz na HBO Max. Aktualnie film można jedynie wypożyczyć online w serwisach iTunes lub Rakuten.

