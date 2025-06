Świeć przykładem i oszczędzaj prąd

W czerwcu nie zapomnij o tym zabiegu. Róże zakwitną kilka razy do końca sezonu

We współczesnym świecie energii potrzebujemy coraz więcej – szczególnie w upalne dni, gdy klimatyzatory działają pełną mocą. A liczba energochłonnych urządzeń w domach stale rośnie. Tym bardziej cieszy, że mieszkańcy Warszawy doskonale wiedzą, jak ograniczać zużycie prądu. Mimo że korzystamy z szybkiego internetu, chmur obliczeniowych czy urządzeń opartych na sztucznej inteligencji, warszawiacy pokazują, że nowoczesność może iść w parze z oszczędnością. Już drobne zmiany, jak odłączanie ładowarek z gniazdek czy używanie energooszczędnych funkcji w domowych sprzętach, dają konkretne efekty. Warszawa świeci przykładem, bo mieszkańcy nie tylko gaszą światło, wychodząc z pokoju, ale mają wiele innych sprawdzonych sposobów na ograniczenie zużycia energii.

Warszawiacy wiedzą, jak to robić

Oszczędzanie prądu to już nie chwilowa moda, ale coś, co zostanie z nami na dłużej. Potwierdzają to najnowsze dane E.ON Polska, które pokazują, że warszawiacy zużywają coraz mniej energii w swoich domach. Firma, znana z promowania efektywnego korzystania z prądu, właśnie ruszyła z nową akcją „Warszawa świeci przykładem”. Na specjalnej stronie swieci przykladem.eon.pl znajdziesz interaktywną mapę stolicy.

Zobaczysz tam swoje ulubione miejsca i poznasz proste, skuteczne triki mieszkańców różnych dzielnic, które pomogą ci zmniejszyć zużycie prądu!

Na mapie czeka ponad 40 praktycznych wskazówek – od warszawiaków z Pragi, Śródmieścia, Ursynowa i wielu innych miejsc. Sąsiedzi dzielą się pomysłami, które pomagają zużywać mniej prądu dzięki małym zmianom w codziennym korzystaniu z 25 popularnych domowych urządzeń. Na stronie znajdziesz też materiały wideo z prostymi poradami. Jakimi? „Wstawiam pranie, dopiero gdy mam rzeczy na zapełnienie całego bębna”. Drobna i oczywista zmiana – ale kto naprawdę o tym pamięta? A przecież ma to duży wpływ na częstotliwość pracy pralki, a więc i zużycie prądu.

Oszczędzają też instytucje i firmy

Energię elektryczną oszczędzają nie tylko mieszkańcy – coraz więcej warszawskich instytucji i firm także świeci przykładem. Jak to robią? Tego dowiesz się, klikając w mapę kampanii „Warszawa świeci przykładem”. Oto jeden z przykładów: Muzeum Sztuki Nowoczesnej – to nowy budynek stojący między Pałacem Kultury i Nauki a Domami Centrum. Już na etapie projektu zadbano w nim o wysoką efektywność energetyczną. Służą temu zarówno zastosowane rozwiązania architektoniczne, jak i nowoczesne technologie. A takich przykładów na mapie znajdziesz znacznie więcej.

W kampanii „Warszawa świeci przykładem” nie chodzi o wielkie rewolucje, ale o codzienne wybory, które mają znaczenie. Nawet drobne zmiany w domowych nawykach mogą przyczynić się do bardziej odpowiedzialnego korzystania z energii. Na stronie swieciprzykladem.eon.pl czekają dziesiątki pomysłów, porad i przykładów prosto od mieszkańców Warszawy. Warto tam zajrzeć i zobaczyć, jak wiele możemy zrobić – wspólnie i bez wysiłku.

Ania Wola:

- Oszczędzam do proc. energii dzięki ustawieniu wyższej temperatury w lodówce

Karol Praga:

- Obniżenie temperatury prania do 30 st. C pozwala mi zaoszczędzić do 40 proc. energii przy każdym cyklu

Franek Ursynów:

- Wyłączam konsolę od razu po zakończonej grze – nie zostawiam jej w trybie czuwania

Partnerem materiału jest E.ON Polska