System Coca-Cola i Glovo łączą siły, by pomóc potrzebującym w ramach akcji "Czas wezwać posiłki"

W ramach inicjatywy system Coca-Cola i Glovo przekażą ekwiwalent odpowiadający wartości jednego posiłku za każdy zakupiony w aplikacji Glovo produkt marki Coca-Cola, Fanta, Sprite lub Cappy. Zebrane środki zostaną przeznaczone na przygotowanie paczek żywnościowych dla osób objętych pomocą, za pośrednictwem Federacji Polskich Banków Żywności.

– Dzięki współpracy z Glovo i Federacją Polskich Banków Żywności możemy wspólnie sprawić, by posiłki trafiły tam, gdzie są najbardziej potrzebne. To wyjątkowa inicjatywa, dzięki której każdy zakup napoju staje się gestem solidarności i realnego wsparcia – mówi Katarzyna Borucka, dyrektorka ds. korporacyjnych i zrównoważonego rozwoju Coca-Cola HBC Polska i Kraje Bałtyckie.

Wspólnie przeciwko niedoborowi żywności

Celem akcji „Czas wezwać posiłki” jest nie tylko wsparcie osób w trudnej sytuacji, ale także zwrócenie uwagi na problem niedożywienia. Partnerem społecznym jest Federacja Polskich Banków Żywności, zrzeszająca 31 lokalnych banków działających na terenie całego kraju. Posiłki trafią m.in. do rodzin wielodzietnych, osób w kryzysie bezdomności, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci.

– System Coca-Cola jest naszym strategicznym partnerem od lat, a wspólna akcja z Glovo pokazuje, jak współpraca firm i konsumentów może przyczyniać się do poprawy sytuacji osób potrzebujących. Dzięki akcji „Czas wezwać posiłki” możemy dotrzeć z pomocą do tysięcy rodzin i seniorów w całej Polsce, co jest szczególnie ważne w okresie przedświątecznym – mówi Beata Ciepła, Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności.

Jak dołączyć do akcji?

Każdy użytkownik aplikacji Glovo, który w okresie od 3 do 30 listopada 2025 roku złoży zamówienie zawierające napój marki Coca-Cola, Fanta, Sprite lub Cappy, automatycznie przyczyni się do przekazania ekwiwalentu jednego posiłku dla osoby potrzebującej.

Aby wziąć udział w akcji należy:

1. Zalogować się do aplikacji Glovo (można ją pobrać w sklepie App Store lub Google Play).

2. Dodać do koszyka dowolny napój marki Coca-Cola, Fanta, Sprite lub Cappy.

3. Złożyć i opłacić zamówienie w dowolnej restauracji lub sklepie partnerskim.

– Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć w tej inicjatywie razem z systemem Coca-Cola i Federacją Polskich Banków Żywności. Każde zamówienie złożone w naszej aplikacji przyczynia się do wsparcia osób potrzebujących, które zyskują realną pomoc – mówi Alicja Wirkowska, Brand Ads Lead w Glovo.

Na początku grudnia, planowana jest kolejna wspólna inicjatywa partnerów – pakowanie paczek z jedzeniem dla potrzebujących, co będzie symbolicznym podsumowaniem efektów całej akcji.

Wspólna inicjatywa systemu Coca-Cola, Glovo i Federacji Polskich Banków Żywności pokazuje, że realna pomoc może zaczynać się od codziennych decyzji. Dzięki współpracy firm, organizacji społecznych i konsumentów drobne gesty zamieniają się w konkretne wsparcie – tysiące posiłków, które trafią do osób w trudnej sytuacji.

Akcja będzie realizowana w zaplanowanym okresie lub do momentu wyczerpania dostępnych środków. Więcej informacji o kampanii dostępnych jest na stronie: Czas wezwać posiłki

Artykuł sponsorowany producenta napojów Coca-Cola