Dziewanna to jedna z tych roślin, która przynosi szczęście. Mimo że cytowane wyżej przysłowie sugeruje raczej coś innego. Przyczyną jego powstania jest to, że dziewanna wyrośnie nawet na ubogiej glebie. A jak wiadomo z jałowej gleby trudno zebrać obfity plon. Stąd też popularna były także inne formy porzekadła np. „Tam, gdzie ogród z dziewanny, tam ubogie są panny”. Tymczasem dziewanna jest cenionym zielem zarówno w medycynie, jak i kosmetyce. Jest też uważana za roślinę magiczną.

Dziewanna, roślina poświęcona słowiańskiej bogini. Ma magiczne właściwości ochronne

Dziewanna to słowiańska bogini. Pani lasów i zwierząt była wieczną dziewicą. Co ciekawe, to ona była uważana za patronkę małżeństwa. To do niej zwracano się także z prośbą o dobrego męża lub zonę. Na specjalnych ołtarzach dla Dziewanny składały pukiel włosów upatrzonych kawalerów. W zamian za to bogini miała sprawić, że wymarzony kandydat zakocha się w dziewczynie. Dziewanna była też patronką płodności i miłości. To właśnie od tej bogini swoją nazwę wzięła roślina, która ma mnóstwo właściwości leczniczych i magicznych. Nasi przodkowie wykorzystywali ją do zaklęć ochronnych. Kwiaty miały strzec domu przed ogniem i piorunami i złymi zaklęciami. Roślina była też nazywana niebiańską pochodnią lub świecą Matki Boskiej. Jedna z legend głosi, że Matka Boska niosła w ręku świecę z dziewanny, by rozproszyć mrok. Słowianie mieli także święto Gromnicznej Dziewanny. Po chrystianizacji obchodzone jest zaś święto popularnie nazywane Matki Boskiej gromnicznej.

Dziewanna. Właściwości lecznicze. Na co pomaga dziewanna?

Dziewanna ma wiele gatunków, jednak właściwości lecznicze mają odmiany: drobnokwiatowa, wielokwiatowa i kutnerowa. Surowcem leczniczym są kwiaty oraz korzeń. Można przyrządzić z nich napary, herbaty i syropy. Dziewanna ma właściwości przeciwzapalne i przeciwkaszlowe. Jest pomocna w leczeniu górnych dróg oddechowych. Pomaga przy zapaleniu zatok. Ma działanie wykrztuśne, rozrzedza zalegającą wydzielinę i łagodzi ból gardła. Wyciągi z dziewanny działają także moczopędne i napotne. Okłady z dziewanny przyspieszają gojenie niezakażonych ran i otarć, a także odmrożeń i oparzeń. Roślina działa także regenerująco na naskórek i łagodzi podrażnienia. Wykazuje aktywność przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą. Jest stosowana także w kosmetykach szczególnie przeznaczonych do suchej skóry.

Dziewanna. Kiedy zbierać kwiaty?

Kwiaty dziewanny należy zbierać w słoneczne popołudnie. Zerwane o poranku, będą mokre od rosy, ponieważ po wysuszeniu kwiat straci piękny żółty kolor. Ponadto zbieramy je dopiero wtedy, gdy są w pełni rozwinięte. Kwiatki trzeba wysuszyć jak najszybciej, inaczej stracą swoje właściwości.

ZOBACZ TEZ: Czarodziejska roślina z kuchni. Odpędza pecha i przyciąga szczęście. Poznaj magiczną moc liści laurowych

QUIZ. Magiczne rośliny w Polsce. Quiz tak trudny, że tylko wiedźma lub znachor zdobędą komplet punktów Pytanie 1 z 10 Słowianie wierzyli, że w tych kwiatach zaklęte są dusze grzeszników. Do dziś panuje przesąd, że lepiej nie trzymać ich w domu, bo przynoszą pecha. O jakiej rośnie mowa? Bratek Wrzos Aksamitka Dalej