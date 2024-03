Tani prosty sposób na to, jak pozbyć się mchu i chwastów z trawnika. Metoda jest prosta i tania, ale trzeba to zrobić jak najszybciej

Zgnieć to w kulkę i włóż pod wycieraczkę. W ten sposób wniesiesz bogactwo i szczęście do swojego domu. To powinno znaleźć się w każdym polskim domu

Dodaję 10 g do wody i podlewam skrzydłokwiat. Ekologiczny nawóz sprawia, że rośnie jak szalony. Uratuje nawet więdnące liście. Pielęgnacja skrzydłokwiatu

Zamiast wyrzucać, wykorzystuję do nabłyszczania kwiatów. Sprawdź czym przecierać monsterę, zamiokulkasa i storczyka, by pozbyć się kurzu i odżywić rośliny doniczkowe

Wapno to jeden ze sposobów na trawnik bez mchu i chwastów. Zabieg wapnowania trawnika jest tani i łatwy do przeprowadzenia, a dodatkowo odżywia rośliny. Wszystko dlatego, że wapń zmienia odczyn gleby z kwaśnego na zasadowy, a takiego właśnie nie lubi mech. Wapnowanie trawnika powinno się przeprowadzać w określonym czasie – jesienią i zimą. Jednak nie powinno się tego robić częściej niż co 3 lata i bez wyraźnego powodu.

Wapno na trawnik. Tak pozbędziesz się mchu z trawy

Wapnowanie trawnika wykonuje się tylko wtedy, kiedy pH spada poniżej 5,5. Test można przeprowadzić specjalnym elektronicznym miernikiem albo papierkiem lakmusowym. Zabieg wapnowania trawnika przeprowadza się poza sezonem wzrostu. Można to zrobić jesienią, zazwyczaj z początkiem października aż do listopada. Natomiast wiosną, najlepiej rozsypać nawozy wapniowe na początku marca. Jeszcze przed wzrostem traw. Takie preparaty są bogate w azot, potas, fosfor i magnez. Składniki są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz rozwój traw, a dodatkowo korzystnie oddziałuje na mikroflorę glebową.

Jak wykonać wapnowanie trawnika? Jaki nawóz będzie najlepszy wiosną?

Trawniki najlepiej rosną na glebach o odczynie lekko kwaśnym do zasadowego - pH 6,0 - 7,0. Jednak wapnowanie trzeba przeprowadzić dopiero, kiedy pH spada poniżej 5,5. Jeśli rozsypiemy nawóz bez potrzeby, wapno osłabi darń i efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Zabiegu nie powinno się wykonywać zbyt często. Wystarczy raz na 3 lata. Nawozy wapniowe wystarczy rozsypać na trawniku. Preparaty łatwo się wchłaniają w głąb podłoża – po podlaniu lub wraz z deszczem. Po nawożeniu zawsze trzeba lekko zagrabić trawnik. Wiosną najlepiej użyć nawozu typu węglanowego, czyli takiego, który zawiera kredę nawozową lub wapno dolomitowe. Wapno kredowe to nawóz powstający z naturalnych alg zmieszanych z magnezem. Świetnie neutralizuje kwasowość gleby a co za tym idzie zapobiega pojawieniu się chwastów i mchu na murawie. Dodatkowo zwiększa przyswajalność makroelementów. Z kolei wapno dolomitowe (powstaje z przemiału dolomitu),podnosi odporność trawy na niskie temperatury, odkwasza i zwiększa przyswajalność azotu oraz fosforu, wiążąc wodę w głębszych warstwach gleby.

ZOBACZ TEŻ: Kiedy nawozić tuje po zimie? Ogrodnicy wskazują najlepszy termin i nawóz

Quiz. Ania z Zielonego Wzgórza czeka na przyjaciółkę od serca. Sprawdź, jak dobrze znasz rudowłosą bohaterkę książki z dzieciństwa Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Jak nazywała się Ania z Zielonego Wzgórza? Anna Barry Anna Shirley Anna Pye Dalej